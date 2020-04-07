Как получить 14 тысяч и стать самым богатым безработным в Новосибирске. Объясняем в простых карточках

1
Как встать на учёт по безработице, когда в городе карантин?
С 26 марта центры занятости в Новосибирской области полностью перешли на дистанционную работу.
Вы можете встать на учёт несколькими способами:
- выслать документы по электронной почте (у каждого отдела своя почта, смотрите список в карточке №7)
- выслать документы по WhatsApp +7 961 225 83 68 (подробнее об этом способе читайте в карточке №7)
- оформить документы в личном кабинете на Интерактивном портале службы занятости (у вас должна быть учётная запись на портале «Госуслуги»).
2
Какие документы нужно подготовить?
Для признания безработным вы должны предоставить фотографии или сканы нескольких документов, а также заявление на поиск работы:
- паспорт или документ, его заменяющий;
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (если установлена инвалидность);
- фотографии трудовой книжки или документа, ее заменяющего;
- документа, удостоверяющий профессиональную квалификацию;
- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (если вы были уволены в течение 12 месяцев перед обращением в центр занятости) — она необходима для расчёта пособия.
- если вы впервые ищете работу, то дополнительно направьте фотографию документа об образовании и (или) о квалификации
3
Где взять заявление на поиск работы?
Заявление на поиск работы можно скачать на Интерактивном портале службы занятости или здесь у нас.
4
Сколько заплатят безработному?
В апреле максимальный размер пособия в регионе будет увеличен до уровня минимального размера оплаты труда. В Новосибирской области это сумма до 14 556 рублей. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 9 600 рублей.
На максимальное пособие имеют право те, у кого не менее 26 календарных недель работы до даты обращения в центр занятости населения в целях поиска работы, признанные безработными и представившие справку о среднем заработке за последние три месяца до увольнения. Им будет установлено пособие в процентном отношении к их среднемесячному заработку, но не более 14 556 рублей в месяц.
Пособие будет выплачиваться в течение 6 месяцев, а гражданам предпенсионного возраста — в течение года.
Новосибирцы, ранее не работавшие, имевшие перерыв в работе более полугода, уволенные за нарушение трудовой дисциплины, прекратившие предпринимательскую деятельность, в случае обращения в центр занятости населения и признания их безработными будут получать минимальное пособие по безработице в размере 1 800 рублей в течение трех месяцев.
5
Я работал неофициально. Где взять справку о средней зарплате?
Если официально вы не были трудоустроены, то справка о среднем заработке не требуется. Но тогда вы сможете рассчитывать только на самое минимальное пособие по безработице.
Справка о среднем заработке принимается только установленного образца. Его можно скачать на Интерактивном портале службы занятости или здесь у нас.
6
Я пришёл в центр занятости, а он закрыт. Что делать?
С 26 марта 2020 года центры занятости в Новосибирской области перешли полностью на дистанционную работу. Вы можете отправить все документы в электронном виде и даже по телефону.
7
Как отправить документы в центр занятости по телефону?
Вы можете воспользоваться WhatsApp и отправить сканы или фото документов. Но они должны быть хорошо читаемы. Номер для отправки: +7 961 225 83 68. Обязательно поставьте пометку для какого района центра занятости вы их отправляете. Например: «для Ленинского района».
Уточнить информацию вы можете по телефонам:
Отдел занятости населения Дзержинского района — 8 (383) 279–70–46, 278–09–19, cl9@dzerz.gczn.nsk.su
Отдел занятости населения Калининского района — 8 (383) 276–11–92, 276–11–58, 205–07–30, cl9@kalin.gczn.nsk.su
Отдел занятости населения Кировского района — 8 (383) 314–45–64, 314–83–82, boss@kirov.gczn.nsk.su
Отдел занятости населения Ленинского района — (383) 351–00–22, 351–60–51, 351–09–98, 351–64–90, zav@len.gczn.nsk.su
Отдел занятости населения Октябрьского района — 8 (383) 231–14–06, 231–14–00, Cl5@okt.gczn.nsk.su
Отдел занятости населения Первомайского района — 8 (383) 307–00–55, 337–23–23, boss@pervo.gczn.nsk.su
Отдел занятости населения Советского района — 8 (383) 347–46–22, 347–46–16, 347–46–14, boss@sov.gczn.nsk.su
Отдел занятости населения Центрального округа — 8 (383) 225–80–24, 349–99–16, 349–99–18, boss@central.gczn.nsk.su
8
Я стоял на бирже труда ещё до повышения пособия по безработице. Мне тоже добавят?
Всем безработным, которые на 31 марта уже стояли на учёте в службе занятости и получали пособие, надбавку сделают автоматически. Заявление писать не нужно.
9
Сколько безработных сейчас в Новосибирской области?
По данным Новосибирскстата, на январь 2020 года в регионе зарегистрировано 13 914 безработных. Уровень берзработицы оценивается в 1%.