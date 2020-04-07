Как получить 14 тысяч и стать самым богатым безработным в Новосибирске. Объясняем в простых карточках

В апреле максимальный размер пособия в регионе будет увеличен до уровня минимального размера оплаты труда. В Новосибирской области это сумма до 14 556 рублей. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 9 600 рублей.



На максимальное пособие имеют право те, у кого не менее 26 календарных недель работы до даты обращения в центр занятости населения в целях поиска работы, признанные безработными и представившие справку о среднем заработке за последние три месяца до увольнения. Им будет установлено пособие в процентном отношении к их среднемесячному заработку, но не более 14 556 рублей в месяц.

Пособие будет выплачиваться в течение 6 месяцев, а гражданам предпенсионного возраста — в течение года.

Новосибирцы, ранее не работавшие, имевшие перерыв в работе более полугода, уволенные за нарушение трудовой дисциплины, прекратившие предпринимательскую деятельность, в случае обращения в центр занятости населения и признания их безработными будут получать минимальное пособие по безработице в размере 1 800 рублей в течение трех месяцев.