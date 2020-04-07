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Как получить 14 тысяч и стать самым богатым безработным в Новосибирске. Объясняем в простых карточках

Кого пустят на биржу труда при самоизоляции и когда дадут пособие от Путина? Сейчас всё расскажем

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Максимальный размер пособия по безработице в Новосибирской области — 14 556 рублей

Максимальный размер пособия по безработице в Новосибирской области — 14 556 рублей

В конце марта Владимир Путин объявил о повышении размера пособия по безработице. Спустя неделю апрель был объявлен полностью нерабочим. В Новосибирске, как и во многих других регионах, ввели ограничения на перемещение жителей. Как теперь встать на учёт в службе занятости, оформить статус безработного и когда начнут начислять повышенное пособие, если вас вдруг уволили из-за коронавируса — рассказываем в простых карточках.

1

Как встать на учёт по безработице, когда в городе карантин?

С 26 марта центры занятости в Новосибирской области полностью перешли на дистанционную работу.

Вы можете встать на учёт несколькими способами:

  • выслать документы по электронной почте (у каждого отдела своя почта, смотрите список в карточке №7)
  • выслать документы по WhatsApp +7 961 225 83 68 (подробнее об этом способе читайте в карточке №7)
  • оформить документы в личном кабинете на Интерактивном портале службы занятости (у вас должна быть учётная запись на портале «Госуслуги»).

2

Какие документы нужно подготовить?

Для признания безработным вы должны предоставить фотографии или сканы нескольких документов, а также заявление на поиск работы:

  • паспорт или документ, его заменяющий;
  • индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (если установлена инвалидность);
  • фотографии трудовой книжки или документа, ее заменяющего;
  • документа, удостоверяющий профессиональную квалификацию;
  • справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (если вы были уволены в течение 12 месяцев перед обращением в центр занятости) — она необходима для расчёта пособия.
  • если вы впервые ищете работу, то дополнительно направьте фотографию документа об образовании и (или) о квалификации

3

Где взять заявление на поиск работы?

Заявление на поиск работы можно скачать на Интерактивном портале службы занятости или здесь у нас.

Бланк заявления на поиск работы

4

Сколько заплатят безработному?

В апреле максимальный размер пособия в регионе будет увеличен до уровня минимального размера оплаты труда. В Новосибирской области это сумма до 14 556 рублей. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял 9 600 рублей.

На максимальное пособие имеют право те, у кого не менее 26 календарных недель работы до даты обращения в центр занятости населения в целях поиска работы, признанные безработными и представившие справку о среднем заработке за последние три месяца до увольнения. Им будет установлено пособие в процентном отношении к их среднемесячному заработку, но не более 14 556 рублей в месяц.

Пособие будет выплачиваться в течение 6 месяцев, а гражданам предпенсионного возраста — в течение года.

Новосибирцы, ранее не работавшие, имевшие перерыв в работе более полугода, уволенные за нарушение трудовой дисциплины, прекратившие предпринимательскую деятельность, в случае обращения в центр занятости населения и признания их безработными будут получать минимальное пособие по безработице в размере 1 800 рублей в течение трех месяцев.

5

Я работал неофициально. Где взять справку о средней зарплате?

Если официально вы не были трудоустроены, то справка о среднем заработке не требуется. Но тогда вы сможете рассчитывать только на самое минимальное пособие по безработице.

Справка о среднем заработке принимается только установленного образца. Его можно скачать на Интерактивном портале службы занятости или здесь у нас.

Справка о среднем заработке

6

Я пришёл в центр занятости, а он закрыт. Что делать?

С 26 марта 2020 года центры занятости в Новосибирской области перешли полностью на дистанционную работу. Вы можете отправить все документы в электронном виде и даже по телефону.

7

Как отправить документы в центр занятости по телефону?

Вы можете воспользоваться WhatsApp и отправить сканы или фото документов. Но они должны быть хорошо читаемы. Номер для отправки: +7 961 225 83 68. Обязательно поставьте пометку для какого района центра занятости вы их отправляете. Например: «для Ленинского района».

Уточнить информацию вы можете по телефонам:

Отдел занятости населения Дзержинского района — 8 (383) 279–70–46, 278–09–19, cl9@dzerz.gczn.nsk.su

Отдел занятости населения Калининского района — 8 (383) 276–11–92, 276–11–58, 205–07–30, cl9@kalin.gczn.nsk.su

Отдел занятости населения Кировского района — 8 (383) 314–45–64, 314–83–82, boss@kirov.gczn.nsk.su

Отдел занятости населения Ленинского района — (383) 351–00–22, 351–60–51, 351–09–98, 351–64–90, zav@len.gczn.nsk.su

Отдел занятости населения Октябрьского района — 8 (383) 231–14–06, 231–14–00, Cl5@okt.gczn.nsk.su

Отдел занятости населения Первомайского района — 8 (383) 307–00–55, 337–23–23, boss@pervo.gczn.nsk.su

Отдел занятости населения Советского района — 8 (383) 347–46–22, 347–46–16, 347–46–14, boss@sov.gczn.nsk.su

Отдел занятости населения Центрального округа — 8 (383) 225–80–24, 349–99–16, 349–99–18, boss@central.gczn.nsk.su

8

Я стоял на бирже труда ещё до повышения пособия по безработице. Мне тоже добавят?

Всем безработным, которые на 31 марта уже стояли на учёте в службе занятости и получали пособие, надбавку сделают автоматически. Заявление писать не нужно.

9

Сколько безработных сейчас в Новосибирской области?

По данным Новосибирскстата, на январь 2020 года в регионе зарегистрировано 13 914 безработных. Уровень берзработицы оценивается в 1%.

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