Утром 7 апреля в Кировском районе Новосибирска столкнулись иномарки Kia Rio и Nissan. От удара сильные повреждения получил Nissan — у него полностью смяло правый бок.
Сообщение об аварии поступило в службу 112 в 5:06. Как рассказали очевидцы дежурному службы, машины столкнулись около дома на Римского-Корсакова, 28/2. Очевидцы также сообщили о пострадавших.
Обновлено: в областном ГИБДД прокомментировали аварию:
— В 5:00 утра водитель 1983 года рождения, трезвый, на автомобиле Kia Rio, следовал по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Станиславского. Напротив дома 28/2 по улице Римского-Корсакова совершил левый поворот на улицу Римского-Корсакова, в сторону улицы Вертковская, допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla, который следовал по улице Немировича-Данченко. Водитель Toyota Corolla 1989 года рождения, водительское удостоверение не имеет Он с различными травмами доставлен в больницу, — рассказали в ГИБДД.
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