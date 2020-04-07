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Авария затруднила движение на участке дороги

Авария затруднила движение на участке дороги

Утром 7 апреля в Кировском районе Новосибирска столкнулись иномарки Kia Rio и Nissan. От удара сильные повреждения получил Nissan — у него полностью смяло правый бок.

Сообщение об аварии поступило в службу 112 в 5:06. Как рассказали очевидцы дежурному службы, машины столкнулись около дома на Римского-Корсакова, 28/2. Очевидцы также сообщили о пострадавших.

Момент столкновения

ДТП произошло около 5 утра&nbsp;

ДТП произошло около 5 утра 

Обновлено: в областном ГИБДД прокомментировали аварию:

— В 5:00 утра водитель 1983 года рождения, трезвый, на автомобиле Kia Rio, следовал по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Станиславского. Напротив дома 28/2 по улице Римского-Корсакова совершил левый поворот на улицу Римского-Корсакова, в сторону улицы Вертковская, допустил столкновение с автомобилем Toyota Corolla, который следовал по улице Немировича-Данченко. Водитель Toyota Corolla 1989 года рождения, водительское удостоверение не имеет Он с различными травмами доставлен в больницу, — рассказали в ГИБДД.

Вы видели аварию? Ваш видеорегистратор запечатлел момент столкновения? Присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

В ночь на 6 апреля в Куйбышеве в пьяное ДТП попал начальник ГИБДД Куйбышевского района майор полиции Юрий Захваткин. На видео попало задержание мужчины.

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