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В ночь на 6 апреля в Куйбышеве в пьяное ДТП попал начальник ГИБДД Куйбышевского района майор полиции Юрий Захваткин. На видео попало задержание мужчины.

