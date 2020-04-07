7 апреля вторник
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 0/10
usd 76.41
eur 82.63
Тема дня 9 человек получили штрафы за нарушение карантина
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 0/10
usd 76.41
eur 82.63

Все новости

Все новости
Музыкант сам написал текст, музыку, снял и смонтировал ролик к песне

Музыкант сам написал текст, музыку, снял и смонтировал ролик к песне

У музыканта Виктора Ужакова из новосибирской постпанк-группы Ploho вышла песня про вынужденную самоизоляцию. Он записал её в домашних условиях и даже снял процесс на видео. Музыкант рассказал, что песня получилась сама собой — сейчас все туры и концерты отменены, поэтому он продолжает заниматься творчеством в домашних условиях.

— Весь процесс, включая написание музыки, текста, съёмку и монтаж ролика, занял около 5 часов. Далеко за текстом ходить не пришлось, сами понимаете, сейчас это мысли большинства людей. Очень многие остались без работы, без источника дохода, без возможности платить за своё жильё. Я сам сыграл на всех инструментах, записал и свёл песню, снял и смонтировал видео. В этом плане мне пошло на пользу проводить столько времени дома, начал интересоваться вещами, на которые категорически не хватало времени раньше, — рассказал корреспонденту НГС Виктор Ужаков.

Музыкант поделился записью ролика в своей группе во «ВКонтакте».

Вынужденные остаться дома россияне сходят с ума творчески: в Сети популярен флешмоб #изоизоляция — косплей известных (и не очень) картин при помощи подручных средств. Когда до париков далеко, в ход идет обычная бумага, а пледик может заменить кафтан Елены Прекрасной. Двадцать веселых переделок, которые удивят вас, — в нашем фоторепортаже.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

все о коронавирусемузыкантдомашний карантин
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!