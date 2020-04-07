У музыканта Виктора Ужакова из новосибирской постпанк-группы Ploho вышла песня про вынужденную самоизоляцию. Он записал её в домашних условиях и даже снял процесс на видео. Музыкант рассказал, что песня получилась сама собой — сейчас все туры и концерты отменены, поэтому он продолжает заниматься творчеством в домашних условиях.



— Весь процесс, включая написание музыки, текста, съёмку и монтаж ролика, занял около 5 часов. Далеко за текстом ходить не пришлось, сами понимаете, сейчас это мысли большинства людей. Очень многие остались без работы, без источника дохода, без возможности платить за своё жильё. Я сам сыграл на всех инструментах, записал и свёл песню, снял и смонтировал видео. В этом плане мне пошло на пользу проводить столько времени дома, начал интересоваться вещами, на которые категорически не хватало времени раньше, — рассказал корреспонденту НГС Виктор Ужаков.