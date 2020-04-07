Более 20 торговцев из перехода под часовней на Красном проспекте вступили в противостояние с сотрудниками мэрии. Власти решили отремонтировать переход, поэтому все торговые точки постановили закрыть. Предприниматели возмутились и попросили отложить выселение — сейчас они даже не могут вывезти оттуда товар из-за отсутствия денег и неработающих по причине пандемии складов.

«Еще полтора года назад предупредили»

На встрече, которая состоялась 7 апреля, присутствовал директор муниципального Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Александр Мысик. Он пояснил, что у мэрии закончился договор с юридическим лицом, которое арендовало в переходе 700 квадратных метров площадей: