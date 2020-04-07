Более 20 торговцев из перехода под часовней на Красном проспекте вступили в противостояние с сотрудниками мэрии. Власти решили отремонтировать переход, поэтому все торговые точки постановили закрыть. Предприниматели возмутились и попросили отложить выселение — сейчас они даже не могут вывезти оттуда товар из-за отсутствия денег и неработающих по причине пандемии складов.
«Еще полтора года назад предупредили»
На встрече, которая состоялась 7 апреля, присутствовал директор муниципального Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений Александр Мысик. Он пояснил, что у мэрии закончился договор с юридическим лицом, которое арендовало в переходе 700 квадратных метров площадей:
— У него договор был заключен с 2015 года до 30 марта 2020 года. Мы ещё полтора года назад предупредили, что эти переходы будем комплексно реконструировать. Здесь надо всё менять, все сети: электробезопасность, пожарную безопасность, системы вентиляции, утепление, дополнительную гидроизоляцию и восстановление работоспособности железобетонных конструкций. Мы планируем закрыть весь переход и начать ремонт буквально с 10 апреля. Завершить все работы предполагается к 30 октября.
По словам Александра Мысика, арендатору трижды посылали из мэрии уведомления, что нужно освободить переход: в ноябре 2019 года, а также в феврале и марте 2020 года. А арендатор в свою очередь предупреждал об этом предпринимателей.
«Пятьсот человек потеряют работу»
Предприниматели, которые торговали в переходе, в конце марта были вынуждены остановить работу из-за режима самоизоляции. Накануне утром они ходили в мэрию, чтобы прояснить свою судьбу, и там им пообещали дать окончательный ответ в пятницу.
— Здесь больше 150 рабочих точек, и все они были заняты. А на каждой точке работало по 2–3 человека. Это получается, что где-то человек 500 потеряют свои места в достаточно тяжёлый экономический период,— возмущается Антон Соколов, один из предпринимателей.
Предприниматели попросили чиновников рассмотреть вопрос о поэтапном ремонте: пока одну часть перехода ремонтируют, в другом — продолжается торговля. Также они предложили властям найти какие-то другие места для их торговых точек.
Чем закончилась встреча торговцев с Александром Мысиком
Когда предприниматели вернулись из мэрии, то обнаружили, что работники МУП «УЗСПТС» собрались перегораживать входы в переход, а директор этой компании Александр Мысик сообщил всем о необходимости вывезти из перехода имущество.
Во время продолжительной беседы с директором «УЗСПТС» предприниматели пытались объяснить: в ситуации, когда им запретили работать из-за пандемии, у них нет средств для перемещения товара на какие-нибудь склады, которые к тому же закрыты. Торговцы просили отложить решение об их выселении.
Александр Мысик пообещал, что до конца месяца имущество предпринимателей трогать не будут, а опломбируют и передадут под охрану. Предприниматели же тем временем подготовили коллективное письмо президенту России Владимиру Путину.
В середине марта НГС рассказал, как другие новосибирские предприниматели взбунтовались против решения мэрии выселить их из куличных павильонов из-за концессии по «умным остановкам».