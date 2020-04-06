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Тема дня 9 человек получили штрафы за нарушение карантина
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Для тех, кто прибыл из-за рубежа и не соблюдает карантин, власти ввели новые штрафы&nbsp;

Для тех, кто прибыл из-за рубежа и не соблюдает карантин, власти ввели новые штрафы 

По данным оперативного штаба на 6 апреля в Новосибирске 11 заболевших коронавирусной инфекцией. Новых случаев заражения за прошедшие сутки не зафиксировано. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей.

Что произошло в городе за сутки?

НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.

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