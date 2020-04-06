По данным оперативного штаба на 6 апреля в Новосибирске 11 заболевших коронавирусной инфекцией. Новых случаев заражения за прошедшие сутки не зафиксировано. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей.
Что произошло в городе за сутки?
- К концу недели власти Новосибирской области планируют увеличить число организаций, которые возобновят свою работу, а также ищут способы прекратить режим самоизоляции в регионе. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области в понедельник, 6 апреля.
- В борьбе с распространением коронавирусной инфекции сейчас задействованы не только опытные врачи, но и молодые кадры — студенты медколледжа и НГМУ, а также ординаторы. Последние очень помогают участковым терапевтам — выезжают на дом к пациентам, которые находятся на карантине, осматривают, берут анализы на коронавирус, принимают в больницах. Журналист НГС Мария Тищенко и фотокорреспондент Ольга Бурлакова вместе с ординатором съездили к пациентам, которые сидят дома после поездки в эпидемиологически неблагоприятные страны.
- Специалисты Роспотребнадзора и транспортная полиция вечером 6 апреля, встретят пассажиров четырёх рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.
- В Новосибирской области участковые перестали принимать жителей — теперь прийти на личный приём к ним не получится из-за угрозы распространения коронавируса.
- В детскую больницу № 3 Новосибирска за последние сутки попал ещё один ребенок. Он вернулся из Таиланда. Об этом сообщает региональный оперштаб.
- Сибирячка Алёна Ким в 2019 году переехала в Стамбул. Она рассказала НГС, как изменилась жизнь Турции из-за пандемии коронавируса и что делают местные жители без туристов. Публикуем 7 интересных фактов.
- В авиакомпании S7 Airlines рассказали, почему новосибирские туристы не смогли улететь из Таиланда до приостановления авиасообщения и что им делать с билетами.
- Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утверждаются наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли. Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.
- На работу обсерваторов в Новосибирской области планируют выделить дополнительные средства. Также власти хотят поддержать Новосибирский зоопарк, который закрылся на период карантина.
- Новосибирские рестораторы подвели итоги первой нерабочей недели в Новосибирске — они рассказали, как изменился объем заказов на доставку готовой еды.
- В понедельник, 6 апреля, у двух жителей Новокузнецка, которые возвращались домой через Новосибирск, подтвердили коронавирус.
- Владельцы салонов красоты обратились к губернатору Новосибирской области с просьбой разрешить им работать — предприниматели опасаются, что закрытые компании индустрии красоты могут спровоцировать не только безработицу, но и новую вспышку инфекции.
- В Новосибирске частные клиники начали отказывать больным с температурой — в редакцию НГС читатели пожаловались на несколько таких случаев.
- Бывшая жительница Новосибирска, фотограф Влада Ипатьева нашла новый способ работы во время пандемии коронавируса. Она стала делать снимки с помощью веб-камеры через FaceTime.
- Жителей Новосибирска начали штрафовать по новым правилам. С 1 апреля штраф для тех, кто прибыл из-за рубежа и не соблюдает обязательную двухнедельную изоляцию, составляет от 15 до 40 тысяч рублей.
- Стал известен график проведения ЕГЭ в 2020 году.
- Правительство приостановило оказание части медицинских услуг из-за коронавируса. Согласно опубликованному на сайте кабмина постановлению, диспансеризации и плановые осмотры не будут проводить до конца года.
- Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не смогут отключать должников.
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