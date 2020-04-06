По данным оперативного штаба на 6 апреля в Новосибирске 11 заболевших коронавирусной инфекцией. Новых случаев заражения за прошедшие сутки не зафиксировано. Все заболевшие находятся под наблюдением врачей.



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