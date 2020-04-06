22 июня — обществознание, химия;



25 июня — иностранные языки (за исключением устной части), биология;



26, 29 июня — иностранные языки (устная часть).

Также в проекте приказа указаны резервные дни для выпускников, которые не смогли сдать ЕГЭ в марте из-за сложной эпидемической ситуации, а также для тех, у кого пересекаются выбранные предметы в основные дни и тех, кто пропустил свой основной день по уважительным причинам:



1 июля - русский язык;



2 июля - биология и иностранные языки (письменная часть);



3 июля - география, литература, информатика,иностранные языки (устная часть) ;



6 июля - математика (базовая и профильная);



7 июля - история, физика;



8 июля - обществознание, химия;



10 июля - резерв по всем учебным предметам;



11 июля - резерв по всем учебным предметам.



Документ пока не подписан. Утвержденное ранее расписание предполагало, что первый экзамен основной волны состоится 25 мая, последний — 16 июня. Решение о переносе было принято в связи с эпидемиологической обстановкой.