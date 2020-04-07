Больше 4000 человек в Новосибирске под медицинским наблюдением из-за коронавируса — онлайн-трансляция

Официальные данные о ситуации с коронавирусом на 7 апреля
— По данным оперативного штаба на 10:00 7 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 11 пациентов с COVID-19. За минувшие сутки новых случаев заражения не выявлено.
В детской больнице
В инфекционную больницу
Под медицинским наблюдением остаются 4200 человек. 5495 жителей области снято с медицинского наблюдения.
За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 1472 человека. Госпитализировано с такими диагнозами 26 пациентов, сообщает региональный оперштаб.
Вчера мы писали о толпе людей около миграционного центра на Есенина. Как передают наши читатели, сегодня ситуация не изменилась.
Россельхознадзор отчитался о количестве ввезенных с начала 2020 года лимонов, чеснока и имбиря.
— Общий объем ввезенных лимонов, чеснока и имбиря составил 392,5 тонны — 296,5, 40 и 56 тонн соответственно. При этом в текущем году поступило в 20 раз больше лимонов и в полтора раза больше имбиря, чем в первом квартале 2019 года. Стоит отметить, что увеличение в 11 раз объема ввоза лимонов — 55 тонн — зафиксировано в марте текущего года, — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.
Кажется, люди активно повышают иммунитет лимонами.
В Новосибирске тем временем набирает популярность волонтерское движение — пожилым людям, которым не рекомендуют выходить на улицу, доставляют продукты и лекарства на дом.
НГС провел день с двумя волонтерами Катей и Валерой и посмотрел, как ребята помогают пенсионерам, которым нельзя выходить из дома.
«Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус
Частная медицинская компания «Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников, сообщает РБК.
— Ранее сообщалось, что тест на коронавирус можно будет сдать в медицинских офисах сети «Инвитро». Однако после анализа ситуации и оценки всех возможных рисков для здоровья пациентов и персонала было принято решение поддержать действия государства по борьбе с распространением пандемии и сосредоточиться на работе с государственными медицинскими учреждениями, — сообщили в «Инвитро».
Теперь «Инвитро» будет проводить тестирование на коронавирус уже в качестве централизованной лаборатории и будет принимать биоматериал для исследований от государственных медучреждений, поликлиник и больниц.
Ряд социальных выплат продлят автоматически
Выплаты для семей с детьми автоматически продлеваются в Новосибирской области — это предусмотрено для выплат, у которых окончание выплатного периода приходится на апрель — сентябрь 2020 года.
— Речь идет о ежемесячном пособии на ребенка, ежемесячной денежной выплате в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей, — сообщили в пресс-службе правительства.
Родители, которые остались в самоизоляции с детьми, — отдельный вид супергероев. Здесь мы рассказываем, как спокойно сосуществовать в условиях карантина и не заработать к его окончанию нервный тик.
Ещё одна читательница жалуется на дистанционный формат обучения:
— Если в двух словах, формат, который предоставляют школы, предполагает рядом наличие родителя, как будто организаторы учебного процесса совершенно забыли про работающих родителей. Так, в нашей школе необходимо выкладывать задания строго с 18 до 19, что работающему до 18 часов человеку не представляется возможным. Кроме того, материал выдаётся следующим образом: по каждому предмету созданы папки на определенном ресурсе, в определенное время выкладывается задание по папкам, в котором указывается, что должен ребёнок освоить в классе, и домашнее задание. На этом все. То есть я как родитель должна полностью объяснить ребёнку тему урока, выдать домашнее задание, выполненную работу закинуть в папку. Возможно, старшеклассники со многими пунктами справятся самостоятельно, но начальная школа однозначно нет.
В других школах организуют онлайн-уроки в WhatsApp, учитель пишет задания, направляет ранее отснятый материал по теме, может оперативно запросить учеников фото выполненного задания. В конце урока говорит, где и по какой ссылке брать домашнее задание. Опять же, такой формат в начальной школе предполагает рядом сидящего родителя. Я даже не говорю о наличии телефона с WhatsApp.
В некоторых школах классные уроки и домашние задания выкладываются на образовательных сайтах, сайты перегружены, все виснет.
Если подытожить — одни ссылки, куча папок, сайтов и прочее. Это, скорее, формат заочного образования, а не дистанционного, — возмутилась женщина.
От коронавируса, как и от других вирусов, защищает хороший иммунитет. Говорят, его можно усилить с помощью витаминов. Здесь мы рассказываем, как можно помочь иммунитету витаминами
«Вот так выглядит дистанционное обучение у школьников. Уже сутки школьник не может отправить выполненное задание. Это у всего класса. Система "висит", не загружается, не позволяет полноценно пользоваться. В других школах тоже такая же проблема. Звонил в другой город знакомым — та же проблема», — написал нам читатель НГС.
А как у ваших детей проходит «дистанционка»?
Всем привет! Я Маша Вьюн, и сегодня вместе с вами буду следить за тем, как живет Новосибирск на карантине.
Делитесь своими впечатлениями — стало ли меньше людей на улицах? Хватает ли общественного транспорта? Останавливали ли вас полицейские? Жду ваших сообщений на наш редакционный номер