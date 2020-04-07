Больше 4000 человек в Новосибирске под медицинским наблюдением из-за коронавируса — онлайн-трансляция

Сегодня, 7 апреля, в Новосибирске продолжается «режим самоизоляции» и нерабочие дни из-за коронавируса. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 11 случаев коронавируса. Один из пациентов не выезжал за границу и не контактировал с заболевшими. Всего в России 6343 случая заболевания.



В городе всё ещё действуют ограничительные меры — из дома стоит выходить только в крайнем случае, а на улице держать друг от друга дистанцию в 1,5 метра. Большинство фирм приостановило работу, но со вчерашнего дня в городе начали работать промышленные предприятия и строительные компании.