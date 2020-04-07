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Город Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Больше 4000 человек в Новосибирске под медицинским наблюдением из-за коронавируса — онлайн-трансляция

Смотрим, как город переживает вторую нерабочую неделю

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Курьерам можно свободно передвигаться по городу&nbsp;

Курьерам можно свободно передвигаться по городу 

Сегодня, 7 апреля, в Новосибирске продолжается «режим самоизоляции» и нерабочие дни из-за коронавируса. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 11 случаев коронавируса. Один из пациентов не выезжал за границу и не контактировал с заболевшими. Всего в России 6343 случая заболевания.

В городе всё ещё действуют ограничительные меры — из дома стоит выходить только в крайнем случае, а на улице держать друг от друга дистанцию в 1,5 метра. Большинство фирм приостановило работу, но со вчерашнего дня в городе начали работать промышленные предприятия и строительные компании.

Мы продолжаем следить за обстановкой в городе в режиме онлайн. Вы заметили на улице что-то интересное? Слишком много людей? Слишком мало людей? Что вас удивило, озадачило или разозлило? Расскажите НГС! Присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Маша Вьюн

Официальные данные о ситуации с коронавирусом на 7 апреля

— По данным оперативного штаба на 10:00 7 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 11 пациентов с COVID-19. За минувшие сутки новых случаев заражения не выявлено.

В детской больнице № 3 находятся всего 15 детей с подозрением на коронавирус. За сутки поступил 1 ребенок с симптомами ОРВИ, его отец вернулся из Санкт-Петербурга. 8 детей выписали. Положительных результатов теста на COVID-19 у детей нет.

В инфекционную больницу № 1 Новосибирска госпитализировано 40 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе 9 человек, у которых диагноз подтвержден.

Под медицинским наблюдением остаются 4200 человек. 5495 жителей области снято с медицинского наблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 1472 человека. Госпитализировано с такими диагнозами 26 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

Маша Вьюн

Вчера мы писали о толпе людей около миграционного центра на Есенина. Как передают наши читатели, сегодня ситуация не изменилась.

Маша Вьюн

Россельхознадзор отчитался о количестве ввезенных с начала 2020 года лимонов, чеснока и имбиря.

— Общий объем ввезенных лимонов, чеснока и имбиря составил 392,5 тонны — 296,5, 40 и 56 тонн соответственно. При этом в текущем году поступило в 20 раз больше лимонов и в полтора раза больше имбиря, чем в первом квартале 2019 года. Стоит отметить, что увеличение в 11 раз объема ввоза лимонов — 55 тонн — зафиксировано в марте текущего года, — сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Кажется, люди активно повышают иммунитет лимонами.

Маша Вьюн

В Новосибирске тем временем набирает популярность волонтерское движение — пожилым людям, которым не рекомендуют выходить на улицу, доставляют продукты и лекарства на дом.

НГС провел день с двумя волонтерами Катей и Валерой и посмотрел, как ребята помогают пенсионерам, которым нельзя выходить из дома.

Маша Вьюн

«Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус

Частная медицинская компания «Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников, сообщает РБК.

— Ранее сообщалось, что тест на коронавирус можно будет сдать в медицинских офисах сети «Инвитро». Однако после анализа ситуации и оценки всех возможных рисков для здоровья пациентов и персонала было принято решение поддержать действия государства по борьбе с распространением пандемии и сосредоточиться на работе с государственными медицинскими учреждениями, — сообщили в «Инвитро».

Теперь «Инвитро» будет проводить тестирование на коронавирус уже в качестве централизованной лаборатории и будет принимать биоматериал для исследований от государственных медучреждений, поликлиник и больниц.

Маша Вьюн
«В Троицком сквере теперь идеально гулять с собакой. На главной аллее одни собачники»,&nbsp;— пишет наша читательница&nbsp;

«В Троицком сквере теперь идеально гулять с собакой. На главной аллее одни собачники», — пишет наша читательница 

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Маша Вьюн

Ряд социальных выплат продлят автоматически

Выплаты для семей с детьми автоматически продлеваются в Новосибирской области — это предусмотрено для выплат, у которых окончание выплатного периода приходится на апрель — сентябрь 2020 года.

— Речь идет о ежемесячном пособии на ребенка, ежемесячной денежной выплате в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей, — сообщили в пресс-службе правительства.

Маша Вьюн

Родители, которые остались в самоизоляции с детьми, — отдельный вид супергероев. Здесь мы рассказываем, как спокойно сосуществовать в условиях карантина и не заработать к его окончанию нервный тик.

Маша Вьюн

Ещё одна читательница жалуется на дистанционный формат обучения:

— Если в двух словах, формат, который предоставляют школы, предполагает рядом наличие родителя, как будто организаторы учебного процесса совершенно забыли про работающих родителей. Так, в нашей школе необходимо выкладывать задания строго с 18 до 19, что работающему до 18 часов человеку не представляется возможным. Кроме того, материал выдаётся следующим образом: по каждому предмету созданы папки на определенном ресурсе, в определенное время выкладывается задание по папкам, в котором указывается, что должен ребёнок освоить в классе, и домашнее задание. На этом все. То есть я как родитель должна полностью объяснить ребёнку тему урока, выдать домашнее задание, выполненную работу закинуть в папку. Возможно, старшеклассники со многими пунктами справятся самостоятельно, но начальная школа однозначно нет.

В других школах организуют онлайн-уроки в WhatsApp, учитель пишет задания, направляет ранее отснятый материал по теме, может оперативно запросить учеников фото выполненного задания. В конце урока говорит, где и по какой ссылке брать домашнее задание. Опять же, такой формат в начальной школе предполагает рядом сидящего родителя. Я даже не говорю о наличии телефона с WhatsApp.


В некоторых школах классные уроки и домашние задания выкладываются на образовательных сайтах, сайты перегружены, все виснет.

Если подытожить — одни ссылки, куча папок, сайтов и прочее. Это, скорее, формат заочного образования, а не дистанционного, — возмутилась женщина.

Маша Вьюн
На улицах центра пока пустынно и пасмурно

На улицах центра пока пустынно и пасмурно

Проблема с парковками в центре не исчезает и во время пандемии

Проблема с парковками в центре не исчезает и во время пандемии

Маша Вьюн

От коронавируса, как и от других вирусов, защищает хороший иммунитет. Говорят, его можно усилить с помощью витаминов. Здесь мы рассказываем, как можно помочь иммунитету витаминами

Маша Вьюн
Вчера школьники Новосибирска перешли на дистанционное обучение. Родители детей жалуются, что «Российская электронная школа» не работает&nbsp;

Вчера школьники Новосибирска перешли на дистанционное обучение. Родители детей жалуются, что «Российская электронная школа» не работает 

«Вот так выглядит дистанционное обучение у школьников. Уже сутки школьник не может отправить выполненное задание. Это у всего класса. Система "висит", не загружается, не позволяет полноценно пользоваться. В других школах тоже такая же проблема. Звонил в другой город знакомым — та же проблема», — написал нам читатель НГС.

А как у ваших детей проходит «дистанционка»?

    Маша Вьюн

    Всем привет! Я Маша Вьюн, и сегодня вместе с вами буду следить за тем, как живет Новосибирск на карантине.

    Делитесь своими впечатлениями — стало ли меньше людей на улицах? Хватает ли общественного транспорта? Останавливали ли вас полицейские? Жду ваших сообщений на наш редакционный номер +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

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