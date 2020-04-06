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Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов

Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов

В Новосибирске ожидают резкое ухудшение погодных условий — в МЧС просят горожан быть аккуратными.

По данным гидрометцентра сутки 8 апреля и ночью 9 апреля ожидается усиление ветра до 17–22 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 25–27 метров в секунду. Специалисты МЧС России предупреждают, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах, вызвать обрыв проводов, падение деревьев.

— Под действием ветра возможно повреждение или падение различных конструкций, рекламных щитов, ветхих деревьев, а также обрыв проводов. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов. Автомобилистам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями, — напоминают в МЧС России по НСО.

О происшествиях в МЧС просят сообщать по телефонам:

  • 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;
  • 101 — номер вызова пожарно-спасательных подразделений.

Новосибирские синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие дни — по их данным, температурный фон в первой декаде апреля, так же, как и в марте, выше нормы на 5–6 градусов.

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