В Новосибирске ожидают резкое ухудшение погодных условий — в МЧС просят горожан быть аккуратными.



По данным гидрометцентра сутки 8 апреля и ночью 9 апреля ожидается усиление ветра до 17–22 метров в секунду, местами порывы ветра достигнут 25–27 метров в секунду. Специалисты МЧС России предупреждают, что непогода может осложнить ситуацию на дорогах, вызвать обрыв проводов, падение деревьев.



— Под действием ветра возможно повреждение или падение различных конструкций, рекламных щитов, ветхих деревьев, а также обрыв проводов. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов. Автомобилистам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями, — напоминают в МЧС России по НСО.