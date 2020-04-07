В обычных условиях день расписан по минутам как у взрослых, так и у детей, но в условиях карантина исчезают такие важные элементы, как утренние сборы, поездки из точки А в точку Б, так что появляется много свободного времени. Многие не понимают, чем его занимать, и вся семья ходит по комнатам, напрягая друг друга.



Во-первых, нужно составить чёткий план на день, во-вторых, родителям нужно понимать, что новые условия — это стресс и для детей. Ругать и наказывать за плохое (в глазах непривыкших родителей) поведение — в корне неверный подход.



— Родителям стоит задуматься, откуда у них неуправляемые дети. В магазине брак подбросили? Очень часто проблема в самих взрослых, дети либо копируют увиденную модель, либо подстраиваются. Для начала нужно разобраться со своей головой, и если смена климата в семье не помогает, то тогда можно искать причину извне: в школе, в одноклассниках, в учителях, — считает педагог дополнительного образования Алиса Иванова.



Многие неприятные моменты можно переводить в игру, с её же помощью — объяснить ребёнку о ситуации в мире, о том, почему нельзя поиграть с друзьями и сходить в кино.

