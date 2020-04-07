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Здоровье Обзор

8 вопросов об авитаминозе: как поддержать организм весной и есть ли толк от поливитаминов

Не все витамины одинаково полезны

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Запасайтесь витаминами, сейчас самое время

Запасайтесь витаминами, сейчас самое время

Весна — это не только теплая погода, но и сезонный недостаток витаминов. Пока вы сидите дома и думаете, как укрепить иммунитет, мы поговорили с фармацевтом, терапевтом и диетологом и узнали, как подбирать для себя витамины и есть ли от них вред.

1

Витамины принимают круглый год?

Нет, на постоянной основе это делают редко и только по назначению врачей. Обычно витамины пьются курсами в период авитаминоза — чаще всего осенью, зимой и весной. Нехватка витаминов всегда будет сказываться на самочувствии, работоспособности и внешнем виде человека.

— Витамины — это вещь нужная, полезная и в некоторые периоды времени даже необходимая, как сейчас, — считает диетолог Игорь Мормиль. — Базовыми для любого человека считаются витамины А, C и группы В.

2

Для жителей больших городов нужны особые наборы витаминов?

— Жителям большинства регионов России катастрофически не хватает солнца, следовательно, витамина D. Морепродуктами мы также не избалованы, поэтому не стоит забывать и про йод, — объясняет провизор Алена Гайнулина. — Также нужно учитывать ритм нашей жизни и уровень питания, который оставляет желать лучшего, поэтому приём витаминов пойдёт только на пользу. Но не бесконтрольный — иначе появится гипервитаминоз.

3

Можно ли купить витамины самому?

— Чтобы диагностировать недостаток витаминов, надо сдать анализ крови, — комментирует врач-терапевт Регина Акименко. — Гиповитаминоз и авитаминоз, как правило, скрыто формируются в организме в течение нескольких месяцев. И восполнение запасов витаминов — тоже процесс небыстрый, который требует и сбалансированного питания, и правильного режима работы и отдыха, и приема витаминных препаратов под наблюдением врача.

По словам Игоря Мормиля, витамины — это аптечные препараты, а не БАДы. Их должен назначать доктор, и даже не диетолог.

— Диетолог может посоветовать пойти к врачу с определенным перечнем витаминов, проконсультироваться, можно ли их принимать, но не более.

4

Какие витамины я найду в еде?

Даже самая скудная овощная тарелка станет источником полезных веществ: практически весь витаминный алфавит можно найти в огурцах, помидорах, капусте, картошке, салате и других продуктах из холодильника. Остается только запомнить, что и для чего полезно.

Витамин А — это крепкие нервы и профилактика онкологии, В — здоровье нервной и кроветворной системы, красивая кожа и волосы. Витамин С — против утомляемости и хрупкости костей, D (он же кальциферол) — профилактика рахита. Токоферол или витамин Е — профилактика бесплодия и мышечной дистрофии, а витамин P поможет сердцу и сосудам. Витамины группы К улучшают свертываемость крови, а L борется с проявлениями язвы и гастрита.

А теперь ищите любимые продукты в нашей витаминной таблице

А теперь ищите любимые продукты в нашей витаминной таблице

5

Мультивитаминные комплексы — это хорошо?

Поливитаминные препараты врачи назначают редко. Обычно по результатам анализов прописывается определенная добавка. Это не значит, что нельзя принимать мультивитамины, но к их выбору нужно относиться с осторожностью.

— Комплексы витаминов часто подделывают. Также нельзя быть уверенным в том, насколько правильно в них сочетаются компоненты, — говорит Игорь Мормиль. — Есть и такой нюанс: далеко не всем людям требуются все витамины из комплексного препарата.

Часто прием мультикомплексов приводит к передозировкам определенного витамина, и организму приходится вырабатывать дополнительные ферменты для расщепления излишка.

— Например, всем известный «Компливит» находится в списке допинга у спортсменов, — продолжает Игорь. — Стоит задуматься, если так, зачем он обычному человеку?

6

От витаминов есть побочки?

Если человек ест много цитрусовых, перца и одновременно принимает препарат с витамином C, может появиться аллергия — покраснения и зуд кожи. Достаточно отменить прием добавки, и всё пройдет.

— Наш организм не вырабатывает витамины, он получает их с пищей, то есть, по сути, мы уже имеем привычку к приему витаминов извне, — рассуждает Игорь Мормиль. — Поэтому привыкания к приему препаратов не появится, разве что гипервитаминоз.

7

А противопоказания?

Как и в случае с любыми другими препаратами, да. Например, онкология является абсолютным противопоказанием к приему любых витаминов. Но все противопоказания опять же должен выявлять доктор, потому что при одинаковом диагнозе одному пациенту могут быть разрешены витамины, а другому — нет.

8

Как поддержать организм, кроме приема витаминов?

— В независимости от того, есть эпидемия и карантин или нет, рекомендуется соблюдать инфекционную безопасность — мыть руки, по возможности носить маску, поменьше контактировать с наличными деньгами, не использовать для приветствия рукопожатие и т.д. — говорит Игорь Мормиль. — Часто я советую человеку принимать определенные витамины, и он считает их панацеей от всего. А это, конечно, не так.

— Питайтесь рационально, ешьте белки, свежие овощи и фрукты ежедневно. Занимайтесь спортом — например, ходьбой на свежем воздухе более 10 000 шагов в день, — рекомендует терапевт Регина Акименко. — И к этим мерам добавляйте прием витаминов, особенно A, C и D.

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