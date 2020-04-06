Жителей Новосибирска начали штрафовать по новым правилам. Об этом сообщает оперштаб. Полицейские составили уже 9 административных протоколов на новосибирцев, нарушивших карантин по коронавирусу. С 1 апреля штраф для тех, кто прибыл из-за рубежа и не соблюдает обязательную двухнедельную изоляцию, составляет от 15 до 40 тысяч рублей.
— Участковые уполномоченные, инспекторы ГИБДД и другие правоохранители ежедневно проводят более 30 тысяч профилактических бесед с жителями области, которые не желают соблюдать постановление губернатора, ограничивающее передвижение, — сообщили в ведомстве.
Полицейские призывают новосибирцев проявить ответственность, не выходить на улицу и не посещать общественные места без уважительных причин.
В воскресенье, 5 апреля, оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новом случае заболевания в Новосибирске — это уже 11-й случай в нашем регионе.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу в первое воскресенье самоизоляции в Новосибирске и увидел через объектив, как новосибирцы исполняют приказ Андрея Травникова. Подробности — в фоторепортаже НГС.