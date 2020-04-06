Китайский коронавирус поменял нашу жизнь: кто-то уже несколько недель сидит дома, кто-то остался без работы, дети учатся дистанционно, даже в армию призывают по удаленке! Мы ежедневно отвечаем на запросы читателей и будем продолжать это делать. Поэтому спрашиваем: что вас волнует? Трудовое право, помощь психолога, как выжить на МРОТ или что еще интересно вам в это непростое время?



Эти вопросы мы соберем и отдадим экспертам (ведь мы уже так делали с «коммуналкой», пособиями и правами сотрудника на работе). Ниже — форма, которую нужно заполнить: впишите свое имя, город проживания и свой вопрос.

