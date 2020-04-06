Бывшая жительница Новосибирска, фотограф Влада Ипатьева нашла новый способ работы во время пандемии коронавируса. Она стала делать снимки с помощью вэб-камере через FaceTime.
Она занимается фотографией с 2013 года. В 2015 году она поступила на факультет журналистики НГУ. После первого курса начала проводить фотосессии в новосибирских фотостудиях, а затем сотрудничать с российскими и зарубежными женскими журналами. Полгода назад Влада переехала в Москву и полностью посвятила себя фотосъёмкам. Из-за вспышки коронавируса некоторые клиенты стали отменять фотосессии, а потом и сама фотограф перешла на режим самоизоляции. После этого она увлеклась FaceTime
Как Влада приняла решение так изменить режим её работы, она рассказала НГС.
Как всё началось
— В один момент, когда это всё начало происходить с коронавирусом, у меня начали отменяться заказы. Те, кто записывался, куда-то уходили, а остальные записи я сама отменила. И тогда думала, как дальше развиваться, как делать творческие проекты, снимать блогеров, развивать свою страницу, чтобы были охваты. Я подумала, что можно как-то снимать дистанционно, — рассказывает Влада.
Как возникла идея
Идею для работы Влада подсмотрела у итальянского фотографа Алессио Альби, который сейчас делает снимки для журнала Vogue.
— Я сидела у родителей, смотрела ленту Instagram, увидела итальянского фотографа, который первым начал это делать. Посмотрела по хештегам, что больше по FaceTime-съёмкам ничего нет, кроме его работ. И 31-го марта мы со знакомой созвонились, пробовали сделать тестовую съёмку, — вспоминает Влада.
Раньше девушка не могла даже подумать о том, чтобы работать дистанционно. Однако в нынешних обстоятельствах такие съёмки стали хорошим способом не делать перерыв в работе.
— Папа ещё несколько лет назад говорил: «Мне кажется, что скоро все будут фотографироваться на дистанции». Я не поверила ему. Но когда я увидела, что уже знаменитые люди этим занимаются, подумала, что это интересно. Надо мной в начале смеялись, говорили, что это не пойдёт. И буквально в пятницу (3 марта. — Прим. ред.) все в Москве начали фотографировать через веб-камеру, не знаю, как так быстро распространилось.
В чём преимущество
— Это очень хорошая возможность фотографировать тех, кто находится в других странах, городах. Раньше я могла фотографировать только в том месте, в котором нахожусь. И я поняла, какие масштабы и возможности у таких фотосессий.
Влада считает, что дистанционные фотосессии — хороший способ для творческого развития. Они дают возможность делать снимки людей, которые находятся очень далеко, не ограничивая фотографа и модель.
— Сейчас у всех такое паническое настроение, а фотосессии его поднимают. Раньше что-то можно было осуществить только с выходом на улицу, а сейчас можно и дома. Люди могут почувствовать себя красивыми, накраситься, одеться, получить красивые фотографии и наполнить свой профиль контентом, что сейчас почти невозможно сделать, сидя дома, — говорит Влада.
Подготовка к фотосессии
Перед началом съёмки Влада обсуждает с клиентками образ, одежду, придумывает идею для фотосессии. Она также объясняет, как поставить камеру и позировать.
— Из-за масштабов Москвы я могла за день 3–4 клиента сфотографировать, 4 — это уже много, так было в новогодние праздники. Здесь я могу пофотографировать 5 человек. Я думаю, до 10 можно дойти, и это намного удобнее.
Пробную съёмку Влада провела 31 марта. С того момента она успела провести 11 фотосессий.
— Я начала это делать интенсивно, каждый день. Как я понимаю, самоизоляция надолго, а кто-то ещё не понял, что это надолго. И решила искать для себя другие виды заработка, — рассказала фотограф.
Для Влады не менее важно иметь возможность заниматься своей работой и творчеством, даже когда из-за обстоятельств приходится сидеть дома.
— Кончено, я не могу без творчества. А это очень крутая возможность поработать с людьми, с блогерами или звёздами, для которых такой формат необычен, — объяснила девушка.
НГС рассказывал о новосибирском фотографе, которая сделала необычный снимок девушки в бассейне — это фото попало в журнал Vogue.
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