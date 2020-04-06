Как Влада приняла решение так изменить режим её работы, она рассказала НГС.



Как всё началось

— В один момент, когда это всё начало происходить с коронавирусом, у меня начали отменяться заказы. Те, кто записывался, куда-то уходили, а остальные записи я сама отменила. И тогда думала, как дальше развиваться, как делать творческие проекты, снимать блогеров, развивать свою страницу, чтобы были охваты. Я подумала, что можно как-то снимать дистанционно, — рассказывает Влада.



Как возникла идея

Идею для работы Влада подсмотрела у итальянского фотографа Алессио Альби, который сейчас делает снимки для журнала Vogue.