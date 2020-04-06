Правительство приостановило оказание части медицинских услуг из-за коронавируса. Согласно опубликованному на сайте кабмина постановлению, диспансеризации и плановые осмотры не будут проводить до конца года.



— Мы временно приостанавливаем лишь проведение профилактических мероприятий, например диспансеризаций и плановых осмотров, из-за риска контакта с заболевшими. На лабораторные и другие исследования и плановую госпитализацию будут направлять врачи, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.



Он пообещал, что все пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкологией, а также находящиеся на диализе продолжат получать медпомощь в полном объеме. Для тех, кто не успел завершить оформление или перевыпуск полиса ОМС, сроки действия выданных временных свидетельств будут продлены.