Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не смогут отключать должников. Это временное послабление связано с пандемией коронавируса. Кроме того, при просрочке платежа временно не будут начисляться пени.

— Для всех жителей нашей страны независимо от их доходов мы введём временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут, — заявил Мишустин сегодня на заседании координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.