Новосибирцы в самоизоляции стали часто встречаться с коллегами и друзьями в Zoom — программист из Академгородка создал для сервиса забавные русские фоны.



Как описал на своей странице в Facebook программист Дмитрий Лебедев, который сейчас живёт в Санкт-Петербурге, во время пандемии коронавируса многие стали пользоваться приложением Zoom для совещаний и лекций. Приложение может автоматически менять фон — вместо стены показывать картинку.

— Я решил вместо картинок по умолчанию — моста «Золотые ворота» и какой-то травы — сделать фоны с нашими культурными кодами. Тут не приукрашенные и не трешевые, а просто обычные. Кому-то ностальгии кусочек будет, а кто-то покажет интересную картинку иностранному собеседнику, — рассказал Дмитрий Лебедев и прикрепил ссылку на просмотр и скачивание коллекции русских фонов для Zoom.