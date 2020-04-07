Новосибирцы в самоизоляции стали часто встречаться с коллегами и друзьями в Zoom — программист из Академгородка создал для сервиса забавные русские фоны.
Как описал на своей странице в Facebook программист Дмитрий Лебедев, который сейчас живёт в Санкт-Петербурге, во время пандемии коронавируса многие стали пользоваться приложением Zoom для совещаний и лекций. Приложение может автоматически менять фон — вместо стены показывать картинку.
— Я решил вместо картинок по умолчанию — моста «Золотые ворота» и какой-то травы — сделать фоны с нашими культурными кодами. Тут не приукрашенные и не трешевые, а просто обычные. Кому-то ностальгии кусочек будет, а кто-то покажет интересную картинку иностранному собеседнику, — рассказал Дмитрий Лебедев и прикрепил ссылку на просмотр и скачивание коллекции русских фонов для Zoom.
Чтобы воспользоваться виртуальным фоном, нужно войти в клиент Zoom для компьютера. Затем нажать на изображение своего профиля, затем выбрать «Настройки». Кликнуть на изображение, чтобы выбрать виртуальный фон или добавить свой собственный. Для этого надо нажать «+» и выбрать изображение с компьютера.
Дмитрий Лебедев сделал свою коллекцию, потому что увидел друга с Кремлём и ковром на фоне.
— Я тогда подумал, что ещё такое «наше» можно показать. Ковёр и Кремль — это приколы на один раз. Треш — типа грязь, которую Варламов находит везде, — показывать тоже на один раз, и потом надоест. Я решил сделать такой культурный эмбиент, как в музыке, чтобы это можно было долго рассматривать, замечать детали — эдакий дрейф по Ги Дебору (французский революционер и философ. — Прим.ред.) у себя дома, — описал программист.
Сибиряк отбирал картинки по нескольким темам — главное, чтобы она была обыденной в повседневности, но для иностранца сразу же бы требовала объяснений, что это. Например, дачи: кроме СССР, они есть только в Германии и Скандинавии, а американцы или итальянцы нас с этим не поймут, уверен Дмитрий Лебедев.
— Фотографии я, конечно, отбирал, чтобы был какой-то внятный сюжет и композиция. Некоторые не такие удачные, но я оставил их ради содержания: например, мозаика с обнажённым человеком — в англо-американской культуре с их концепцией decency и appropriate (соблюдения приличий и уместности. — Прим. ред.) вы такое не увидите, — говорит Дмитрий Лебедев.
Уже после составления коллекции сибиряк заметил, что она в основном получилась постсоветская.
— Объяснение этому простое дал социолог Виталий Куренной — житель глобализованных мест не интересуется артефактами глобализованной цивилизации модерна (глянцевыми небоскрёбами, торговыми центрами, архитектурой Калатравы и Хадид). Его интересует то, что сбоку от этого. Понятно, что советская эстетика во многом — просто архаичные артефакты глобальной цивилизации, но это уже более интересное зрелище, где видны даже наслоения эпох и культур, — рассуждает Дмитрий Лебедев.
— Мораль всего этого: если у нас в этих местах приземлится ещё одно постмодернистское глянцевое здание, окружающая действительность лучше не станет — что-то покосившееся и постаревшее останется и будет портить глянцевую картинку. Стоит вглядеться в действительность, любоваться ею, и, отнесясь к ней с любовью, можно будет привести её в порядок, и в ней будет вполне комфортно, а потом думать и о каких-то преобразованиях, — заключает сибиряк.
В условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие пользуются разными сервисами аудио- и видеосвязи для общения с коллегами, родными и друзьями. Особенно популярным стало приложение Zoom, которое разработал программист компании Cisco Эрик Юань в 2011 году. По данным «Ведомостей» со ссылкой на Эрика Юаня, в марте число участников конференций выросло до 200 миллионов человек за день, тогда как ещё в декабре 2019 года в Zoom общалось в среднем 10 миллионов человек в день.
Однако недавно выяснилось, что это далеко не самое безопасное приложение для телеконференций. В Zoom есть ряд критических уязвимостей, которые подвергают опасности конфиденциальность разговоров. Как описывает «Медуза», появилось целое явление под названием Zoom bombing: если вы забыли поставить пароль на вашу сессию в этом мессенджере, в нее могут вторгнуться хакеры и устроить полный бардак — например, отправить в общий чат порнографический ролик. А Washington Post пишет, что в открытом доступе оказались тысячи сессий в Zoom — и глубоко личные беседы, и корпоративные совещания.
Недавно новосибирская студентка сделала ролик из видеообращений своих друзей из разных стран Европы, он называется «Послание мира России». Участники говорят о том, как воспринимали коронавирус в их странах и что из этого вышло. Они призывают россиян относиться к коронавирусу как к угрозе, а не как к шутке