6 апреля понедельник
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня В Куйбышеве пьяный начальник ГИБДД попал в аварию
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Автобус на 17 мест

Автобус на 17 мест

Сегодня, 6 апреля, закрылось здание старого автовокзала на Красном проспекте, 4. Оттуда до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе запустили бесплатный автобус.

— Администрацией автовокзала организован временный бесплатный рейс: Красный проспект, 4 — Новосибирский автовокзал-Главный (Гусинобродское шоссе, 37/2), — сообщили в пресс-службе новосибирского автовокзала.

Транспорт будет курсировать ежедневно с 7:30 до 19:30. Как уточнили в пресс-службе, этот транспорт прежде всего для тех, кто не знал о закрытии автовокзала на Красном проспекте, 4.

Закрытие автовокзала прежде объяснили тем, что здание на Красном проспекте не соответствует современным требованиям и обладает низкой пропускной способностью из-за своего местонахождения.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

автовокзал на Гусинобродском шоссезакрытие автовокзала на Красном проспекте
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!