Сегодня, 6 апреля, закрылось здание старого автовокзала на Красном проспекте, 4. Оттуда до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе запустили бесплатный автобус.
— Администрацией автовокзала организован временный бесплатный рейс: Красный проспект, 4 — Новосибирский автовокзал-Главный (Гусинобродское шоссе, 37/2), — сообщили в пресс-службе новосибирского автовокзала.
Транспорт будет курсировать ежедневно с 7:30 до 19:30. Как уточнили в пресс-службе, этот транспорт прежде всего для тех, кто не знал о закрытии автовокзала на Красном проспекте, 4.
Закрытие автовокзала прежде объяснили тем, что здание на Красном проспекте не соответствует современным требованиям и обладает низкой пропускной способностью из-за своего местонахождения.