Второму заболевшему 34 года, он прибыл с Украины в Новосибирск, откуда затем добрался электричкой до Новокузнецка.



«30 марта была у него выявлена повышенная температура. На вокзале, по прибытии в город, он сразу был доставлен в 29-ую больницу», — добавил Сергей Кузнецов.



По его словам, состояние заражённых кузбассовцев сейчас оценивается как удовлетворительное.



Вчера, 5 апреля, в Новосибирске стало известно о ещё одном случае коронавирусной инфекции. Мужчина 26 марта вернулся в Новосибирск из Москвы рейсом 2505 авиакомпании S7, а 1 апреля почувствовал першение в горле и недомогание.

