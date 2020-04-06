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Сейчас состояние заражённых оценивается как удовлетворительное&nbsp;

Сейчас состояние заражённых оценивается как удовлетворительное 

Сегодня, 6 апреля, у двух жителей Новокузнецка, которые возвращались домой через Новосибирск, подтвердили коронавирус.

Информацией о заболевших поделился мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своём инстаграме.

«Первый случай завезён после путешествия из ОАЭ. Жительница города (1961 год рождения) летела рейсом до Новосибирска, после чего она на микроавтобусе туристической компании прибыла к нам. За время самоизоляции были сделаны пробы, которые только через 14 дней показали заболевание», — написал глава города.

Второму заболевшему 34 года, он прибыл с Украины в Новосибирск, откуда затем добрался электричкой до Новокузнецка.

«30 марта была у него выявлена повышенная температура. На вокзале, по прибытии в город, он сразу был доставлен в 29-ую больницу», — добавил Сергей Кузнецов.

По его словам, состояние заражённых кузбассовцев сейчас оценивается как удовлетворительное.

Вчера, 5 апреля, в Новосибирске стало известно о ещё одном случае коронавирусной инфекции. Мужчина 26 марта вернулся в Новосибирск из Москвы рейсом 2505 авиакомпании S7, а 1 апреля почувствовал першение в горле и недомогание.

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коронавирус в НовосибирскеКузбасс
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