В этом году на проведение ямочного ремонта из городского бюджета выделили 50 миллионов рублей.

— Для проведения работ подрядными организациями, как правило, выбирались места с большими разрушениями на большой площади — от 25 квадратных метров и более до 150–200, — рассказал Юрий Сердюк. — Сегодня ночью подрядчики выполнили работы по ремонту участка улицы Ипподромской с захватом Южной площади и вверх вдоль «Строймастера». Общий объем выполненных работ этой ночью — 1500 квадратных метров. Сейчас готовятся карты для продолжения дальнейшего ремонта по этой улице.