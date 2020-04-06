Ямочный ремонт на дорогах Новосибирска могут закончить до 9 Мая. Об этом мэр Анатолий Локоть заявил после проверки участков улиц, где сейчас идут работы. Пока в Новосибирске дороги ремонтируют на улицах Советская, Дуси Ковальчук, дамбе Сухого лога, Октябрьском мосту, проспекте Димитрова, Ипподромской.
По словам начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрия Сердюка, раньше дорожные службы завершали ямочный ремонт дорог примерно ко Дню города, который отмечают каждый год в последнее воскресенье июня.
Но в этот раз, отметил мэр, сложилась другая ситуация.
— Надо пользоваться ситуацией, пока еще действует режим самоизоляции и город еще не наполнился автомобилями. Хотя с понедельника у нас промышленные предприятия и строительные организации приступили к работе, все равно интенсивность дорожного движения не такая высокая, как обычно, поэтому необходимо максимально использовать этот момент для проведения ямочного ремонта. Сроки сократить. Никакого июня нет у вас. До майских праздников, вот сейчас, апрель проработать максимально до 9 Мая. Отремонтировать все места, которые мы отметили, которые знаем, на которые жалуются новосибирцы, — объявил мэр.
Сегодня журналистам показали ремонт на Ипподромской.
— На Ипподромской было одно из таких мест, прямо колеса теряли, хорошо, что его отремонтировали. Дальше я просто ставлю задачу повышать интенсивность и каждый день мне докладывать. Это, я подчеркиваю, пока только ямочный текущий ремонт, задача — заделать все эти пробоины, которые доставляют неприятности автолюбителям и, конечно, снижают скорость передвижения, — уточнил мэр.
В этом году на проведение ямочного ремонта из городского бюджета выделили 50 миллионов рублей.
— Для проведения работ подрядными организациями, как правило, выбирались места с большими разрушениями на большой площади — от 25 квадратных метров и более до 150–200, — рассказал Юрий Сердюк. — Сегодня ночью подрядчики выполнили работы по ремонту участка улицы Ипподромской с захватом Южной площади и вверх вдоль «Строймастера». Общий объем выполненных работ этой ночью — 1500 квадратных метров. Сейчас готовятся карты для продолжения дальнейшего ремонта по этой улице.
Те улицы, на которых в этом году будет проходить капитальный ремонт и которые будут ремонтировать/реконструировать по программе «Безопасные и качественные автодороги», под текущий ямочный ремонт не попадают.
Время капремонта дорог наступит традиционно в конце мая, но не исключено, что в этом году он может начаться раньше, так как все торги уже провели, подрядчиков нашли, и сейчас с ними договариваются о сроках.
В конце марта в Новосибирске начался ремонт Октябрьского моста — дорожники работали по новой дорогой технологии и применили специальную холодную смесь российского производства.