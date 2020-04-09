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Анастасия Миронова

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Анастасия Миронова

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Сколько денег я сэкономила в условиях самоизоляции. Шок-рецепт от автора НГС (и подробные расчёты)

Экономим на сумму МРОТ за месяц и смотрим, как увеличивается семейный бюджет. Подсчеты без регистрации и смс

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А вы заметили, что тоже стали тратить меньше? Пишите свои наблюдения в комментариях<br><br>

А вы заметили, что тоже стали тратить меньше? Пишите свои наблюдения в комментариях

Пошла вторая неделя самоизоляции. Многие новосибирцы всё ещё сидят дома, некоторые вышли на работу, а кто-то и не заканчивал работать. С зарплатами, как мы все уже поняли, в апреле будет большая беда. Автор НГС сначала грустила, а потом заглянула в семейный бюджет. Кажется, режим самоизоляции неплохо помог сэкономить. Читайте как.

Для начала нужно дать пару вводных: как и у любой семьи, у нас есть обязательные платежи (ЖКХ, ипотека, транспорт, связь) и хотелки (вкусняшки, вот та кофточка, игра на PS4). Раньше, во времена работы на удаленке и счастливой беззаботной жизни с родителями, я тратилась только на транспорт до университета, хотелки и еду. А смогу ли я это повторить, живя взрослой и серьезной (на самом деле нет) жизнью, подумала я? Вот что получилось за время самоизоляции.

Муж ушел на режим самоизоляции две недели назад, я работаю из дома полторы недели. Пройдемся по основным статьям расходов (думаю, они у всех плюс-минус одинаковые, поэтому попробуйте тоже посчитать!).

Транспорт

Было: раньше в день на двоих уходило примерно 160 рублей (800 в неделю без дополнительных расходов). Иногда я пользуюсь такси или каршерингом (в среднем 300 рублей в один конец).

Стало: передвигаемся ногами по нашему жилмассиву. Да здравствует ЗОЖ и отсутствие расходов на транспорт!

Еда. Самая большая постоянная статья расходов

Было: Помимо продуктов, которые мы обычно закупаем домой, есть и обеды на работе. Муж стабильно обедает в столовой, я чередую контейнеры и общепит — в среднем на двоих за 5 рабочих дней выходит 2000 рублей. Продукты выходят на 700 рублей раз в три-четыре дня (1400 рублей/неделя). Еще я любитель кофеен и баров — в любое из этих мест я забегаю стабильно раз в неделю (смело минусуем 300–600 рублей). Кстати, у нас есть кошка, которая кушает сухой и влажный корм (250 рублей/неделя).

Стало: по-прежнему закупаем продукты раз в три дня, но теперь я постоянно готовлю дома, кофе и алкоголь потребляются в квартире. Минус столовки, кофейни и бары. Кошка все еще кушает корм. Кстати, лайфхак: когда заходишь в магазин сытым, а не голодным и уставшим после работы, продуктов и вкусняшек берешь меньше.

Гардероб

Было: мы стараемся обновлять гардероб по сезонам раз в три месяца. Обычно конец марта — начало апреля означают покупки на весенний сезон — на двоих закладывается 15 000 рублей.

Стало: в условиях самоизоляции — никаких магазинов и никакого нового платья.

Косметика и средства для ухода

Было: стандарт — подводка (500 рублей, хватает на 3 месяца), иногда — карандаш и помада (500 рублей и 900 рублей соответственно, хватает на полгода). Вечером: смыть и увлажнить, иногда скраб и маски (примерно 400 рублей/месяц). Муж бреется часто, но всех средств хватает на месяц.

Стало: дома я не крашусь, а это означает экономию на макияже! Только тоники и кремы. Муж бриться реже не стал — пена для бритья и гель уходят в полном объеме (спасибо запасу с 23 февраля!).

Медицинские расходы

Было: я принимаю витамины, муж — аллергик. Обычно за неделю на двоих в аптеке мы оставляем 400 рублей.

Стало: ничего не поменялось, ОРВИ и прочие весенние опасности нас не застали.

Обязательные платежи

Было: ипотека, ЖКХ, связь, подписки, благотворительность.

Стало: ипотека, ЖКХ, связь, подписки, благотворительность. Вот же ж где у нас стабильность! (Суммарно выходит примерно 32 000 рублей.)

Давайте теперь хотя бы примерно посчитаем, что же у нас получилось. Минус транспорт (1200 рублей/неделя), кафе и бары (2600 рублей/неделя), обновки к весне (15 000 рублей), косметика (160 рублей/неделя). Итого, даже за одну полную неделю, пока мы с мужем вдвоем были дома, удалось сэкономить чуть больше 4000 рублей и отложить запланированную сумму на одежду. А это значит, что за месяц удастся сэкономить около 16 000 рублей. Весомо, не так ли? Ура, товарищи!

А вам удалось сэкономить?

    А еще можно экономить на упаковке и эковещах. Не верите? Читайте историю сибирячки, которая в итоге открыла собственный магазин.

    Хотите поделиться своим мнением или лайфхаками по экономии? Пишите в комментариях или нажимайте на кнопку «Мнение», рассказывайте свою идею и делитесь полезной информацией с новосибирцами.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    экономиякарантин в Новосибирскесемейный бюджет
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