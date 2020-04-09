Сколько денег я сэкономила в условиях самоизоляции. Шок-рецепт от автора НГС (и подробные расчёты)

Муж ушел на режим самоизоляции две недели назад, я работаю из дома полторы недели. Пройдемся по основным статьям расходов (думаю, они у всех плюс-минус одинаковые, поэтому попробуйте тоже посчитать!).

Транспорт

Было: раньше в день на двоих уходило примерно 160 рублей (800 в неделю без дополнительных расходов). Иногда я пользуюсь такси или каршерингом (в среднем 300 рублей в один конец).

Стало: передвигаемся ногами по нашему жилмассиву. Да здравствует ЗОЖ и отсутствие расходов на транспорт!



Еда. Самая большая постоянная статья расходов

Было: Помимо продуктов, которые мы обычно закупаем домой, есть и обеды на работе. Муж стабильно обедает в столовой, я чередую контейнеры и общепит — в среднем на двоих за 5 рабочих дней выходит 2000 рублей. Продукты выходят на 700 рублей раз в три-четыре дня (1400 рублей/неделя). Еще я любитель кофеен и баров — в любое из этих мест я забегаю стабильно раз в неделю (смело минусуем 300–600 рублей). Кстати, у нас есть кошка, которая кушает сухой и влажный корм (250 рублей/неделя).