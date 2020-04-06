Владельцы салонов красоты обратились к губернатору Новосибирской области с просьбой разрешить им работать — предприниматели опасаются, что закрытые компании индустрии красоты могут спровоцировать не только безработицу, но и новую вспышку инфекции.
— Малый и средний бизнес решил объединиться, потому что больше всего подвержены сейчас риску закрытия. Мы создаем большое количество рабочих мест. Порядка 100 тысяч новосибирцев работает на наших предприятиях. И если учитывать их семьи, то это около 250 тысяч человек, кто зависит от работы компании, — объяснил корреспонденту НГС генеральный директор сети салонов красоты GOLOVA Егор Козловский.
Предприниматель прислал в редакцию НГС обращение, которое было отправлено губернатору через электронную форму. Под ним подписались 85 руководителей компаний. Инициатором письма стала Кира Долгова, владелица сети студий лазерных эпиляций Laser Love, которую и поддержали другие предприниматели.
— Мы сейчас находимся в одном положении, но дефицит общения у людей — все находятся в панике, страхе. Пришло время нам объединяться. Я за коллаборации. Нужно прямо сейчас помогать и своим коллегам. И не допустить, чтобы beauty-рынок закрылся. Потому что если это допустить, все побегут к домашним мастерам, — объяснила Кира Долгова.
Сейчас она вместе с другими предпринимателями пытается убедить губернатора разрешить открыть салоны красоты.
— До этого мы конкурировали все друг с другом, а теперь все за одно. Мы считаем, что салоны красоты имеют право на работу. И причин много — рабочие места, налоги в бюджет. И мы готовы соблюдать все меры безопасности. У мастеров в основном процентная оплата, а не оклад. Предприниматель может что-то придумать, хотя это очень сложно — денег ни у кого сейчас нет. Мы занимались централизацией рынка и уводили людей из домов, где они оказывали услуги, а сейчас возвращаемся к началу. Только избавляемся от коронавируса и провоцируем новые инфекции. Дома оказывать полноценную и безопасную услугу невозможно. А у мастеров какой будет выбор? Либо с голоду помирать, а у них нет большого количестве накоплений, либо им придется принимать на дому, — объяснил Егор Козловский.
Он добавил, что компании обещают выполнять все правила безопасности, принимать клиентов только по предварительной записи, а также не пропускать в помещения более пять человек.
К концу недели власти Новосибирской области планируют расширить список организаций, которым разрешат возобновить работу.
Почитайте, как закрытие на карантин отразилось на других сферах бизнеса. Например, руководитель сети кофеен честно призналась, что ей негде взять деньги на выплату зарплат в апреле (вот её колонка на эту тему). Об аналогичной проблеме — чем платить зарплату сотрудникам, которые в апреле будут сидеть дома на самоизоляции — заявили и владельцы других бизнесов.