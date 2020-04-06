Предприниматель прислал в редакцию НГС обращение, которое было отправлено губернатору через электронную форму. Под ним подписались 85 руководителей компаний. Инициатором письма стала Кира Долгова, владелица сети студий лазерных эпиляций Laser Love, которую и поддержали другие предприниматели.

— Мы сейчас находимся в одном положении, но дефицит общения у людей — все находятся в панике, страхе. Пришло время нам объединяться. Я за коллаборации. Нужно прямо сейчас помогать и своим коллегам. И не допустить, чтобы beauty-рынок закрылся. Потому что если это допустить, все побегут к домашним мастерам, — объяснила Кира Долгова.

Сейчас она вместе с другими предпринимателями пытается убедить губернатора разрешить открыть салоны красоты.

— До этого мы конкурировали все друг с другом, а теперь все за одно. Мы считаем, что салоны красоты имеют право на работу. И причин много — рабочие места, налоги в бюджет. И мы готовы соблюдать все меры безопасности. У мастеров в основном процентная оплата, а не оклад. Предприниматель может что-то придумать, хотя это очень сложно — денег ни у кого сейчас нет. Мы занимались централизацией рынка и уводили людей из домов, где они оказывали услуги, а сейчас возвращаемся к началу. Только избавляемся от коронавируса и провоцируем новые инфекции. Дома оказывать полноценную и безопасную услугу невозможно. А у мастеров какой будет выбор? Либо с голоду помирать, а у них нет большого количестве накоплений, либо им придется принимать на дому, — объяснил Егор Козловский.