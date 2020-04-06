Но потом регион ждёт понижение температуры, пойдут атмосферные холодные фронты.

— Дальше произойдут существенные изменения. Этот циклон будет интенсивно углубляться и смещаться на северо-восток примерно в направлении Курган — Сургут и дальше на северо-восток. И с прохождением атмосферных фронтов этого циклона, мы полагаем, что на северо-западе Новосибирской области возможны осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, — добавил он.

Но в Новосибирске осадки маловероятны. 8 и 9 числа синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с, с порывами до 25–27 м/с.

7 апреля температура в городе поднимется до +12 градусов. Днем 8 апреля температура будет не выше 3–8 градусов тепла. В ночь на 9 апреля температура опустится до -1 градуса, в пригороде может быть похолодание до -5 градусов. А днём 9 апреля потеплеет до +5... +10 градусов.

В этом году зима в Новосибирске была аномально тёплой. Но, как рассказали синоптики, прогноз погоды на лето от этого не зависит. В разные годы после тёплых и снежных зим лето бывает и тёплым, и холодным — подробнее можете прочитать в нашем обзоре.

