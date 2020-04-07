Российские страховые компании вместе с банками начали страховать новосибирцев от коронавируса COVID-19. В основном людям предлагают застраховаться на год и получить выплаты в случае госпитализации и потери дохода или самого печального исхода — смерти от коронавируса.

Мы изучили, кто и сколько просит за страховку от коронавируса и на какие выплаты можно рассчитывать.



Кто и как страхует от коронавируса

В начале апреля «Райффайзенбанк» запустил новый страховой продукт — «Стоп.Вирус». Он позволяет застраховать риски на случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Страховщиком выступает «Зетта Страхование».