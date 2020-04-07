Российские страховые компании вместе с банками начали страховать новосибирцев от коронавируса COVID-19. В основном людям предлагают застраховаться на год и получить выплаты в случае госпитализации и потери дохода или самого печального исхода — смерти от коронавируса.
Мы изучили, кто и сколько просит за страховку от коронавируса и на какие выплаты можно рассчитывать.
Кто и как страхует от коронавируса
В начале апреля «Райффайзенбанк» запустил новый страховой продукт — «Стоп.Вирус». Он позволяет застраховать риски на случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Страховщиком выступает «Зетта Страхование».
— Страхование жизни и здоровья — важная часть финансовой культуры. Например, это позволит вам снизить риск потери дохода в случае заболевания, — отметил Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов «Райффайзенбанка».
Застраховать можно себя и близких в возрасте от 1 года до 65 лет. Стоимость страховки составляет от 1690 до 5690 рублей, а страховое покрытие — до 2 млн рублей (по семейному расширенному тарифу). Как уточнили в пресс-службе «Райффайзенбанка», по условиям самой дорогой семейной программы в случае смерти застрахованного в результате болезни семья получит не более миллиона рублей на одного застрахованного.
В случае постановки диагноза застрахованный получает единовременную выплату в зависимости от выбранного тарифа, а при госпитализации — ежедневные платежи от страховщика. Оформить страховку можно онлайн, без посещения офиса.
В новосибирском офисе «Райффайзенбанка» отметили высокий интерес к страховкам от коронавируса, но конкретных цифр не назвали.
Также недавно стала предлагать страховки от коронавируса страховая компания «Согласие» — они продают полисы по 3,5 тысячи рублей. Страховой защитой в течение года обеспечивается страхователь, а также его близкие родственники (супруг/супруга, дети) в возрасте от 3 до 60 лет.
В случае госпитализации с коронавирусом — страховое возмещение составит 0,1% от страховой суммы за каждый день стационарного лечения, начиная с первого дня госпитализации, но не более чем за 21 день. В случае смерти страховая выплата составит 1 миллион, но из неё вычтут уже произведенные выплаты по полису страхования.
Полис действует на всей территории России 24 часа в сутки в течение года.
В «Согласии» смогли предоставить данные по числу застраховавшихся только по состоянию на 3 апреля и по всей России — с 27 марта они заключили около 250 договоров страхования от коронавируса, по которым застрахованы сами страхователи и близкие члены их семей.
Одними из первых стали предлагать страховки в «АльфаСтраховании» — их программа «Коронавирус.НЕТ» работает в случае выявления новых вирусных инфекций группы коронавирусов, включая COVID-19, сообщается на сайте компании 16 марта.
Стоимость полиса в «АльфаСтраховании» составляет от 2 до 10 тысяч рублей, страховая сумма — 1 миллион рублей. Страховая защита по программе распространяется на заболевание, впервые диагностированное в течение действия договора. При подтверждении диагноза компенсация составит 20, 50 или 100 тысяч рублей в зависимости от выбранного варианта программы. Миллион выплачивается при смертельном исходе протекания болезни или лечения. Срок действия полиса — один год. Возраст застрахованных — от 7 до 70 лет.
Самым первым программу страхования от коронавирусной инфекции запустил банк «Восточный» совместно со страховой компанией «Арсеналъ». Она стоит от 3 до 9 тысяч рублей и позволяет владельцу в период вынужденной нетрудоспособности получать от 3 до 6 тысяч рублей в день в пределах застрахованной суммы. При летальном исходе родственники обладателя полиса получают выплату в пределах 300 тысяч — 1 миллиона рублей.
Пожилых в основном не страхуют
Застраховаться от коронавируса могут не все — большая часть страховщиков установила возрастные лимиты. У «Согласия» это 60 лет, у «Райффайзена» — 65 лет, у «АльфаСтрахования» — 70. По всей видимости, это связано с тем, что у пожилых людей болезнь протекает более сложно и чаще заканчивается летально. В банке «Восточный», наоборот, не работают с детьми и подростками, но не ограничили верхний возрастной лимит — у них могут приобрести страховку от коронавируса люди старше 18 лет.
Можно ли получить деньги по обычным страховкам жизни и здоровья
Многие программы медицинского и кредитного страхования покрывают риски заболевания коронавирусом, поскольку эта болезнь не входит в список стандартных исключений, как онкология или ВИЧ. Однако страховщики рекомендуют внимательно читать свои договоры — в некоторых программах выплаты по заболеванию предусмотрены, но при этом инфекционные болезни могут быть в перечне исключений. Например, «АльфаСтрахование», отвечая на своем на сайте на вопрос о классической страховке не от коронавируса, говорит, что базовая программа включает в себя только риски страхования от несчастных случаев, и никакие заболевания, в том числе инфекционные, не покрывает.
7 апреля число заражённых коронавирусом впервые пробило тысячу человек за сутки — зафиксировано 1154 новых случая.
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