Новосибирские рестораторы подвели итоги первой нерабочей недели в Новосибирске — они рассказали, как изменился объем заказов на доставку готовой еды.
Об этом сегодня, 6 апреля, говорили на пресс-конференции в ТАСС.
Как рассказала совладелица винного ресторана «Библиотека» и хинкальной «Рэсторани» Наталья Ильина, до этого её заведения не занимались доставкой, а сейчас оборот по доставке занимает 15–25% от стандартного.
— Потребовалось значительно больше сил для адаптации, в том числе душевных. На данный момент в ресторанах, которыми я занимаюсь, ситуация такая, что часть людей не работает, потому что с момента закрытия мы не можем встречать гостей. Поэтому у нас отвалилась профессия официант. И я не знаю никаких волшебных способов, чтобы она продолжала существовать. Только дать другую работу этим людям, если они согласны, — рассказала Ильина.
На полную доставку перешли и рестораны «Аджикинежаль», «Мясоруб», «Мятный Карась», «У Беллуччи круче» и Drovamuka. Как рассказывает совладелец заведений Олег Ионко, доставка не перекрывает потери:
— С середины марта мы занимались стресс-сценариями, нарисовали кучу вариантов и конвертов. Время их все вскрыть. Живем в сценарии «карантин», в котором у нас только доставка, — объяснил Ионко.
По его словам, прежде доля доставки составляла 15–20% от всех заказов. Теперь количество заказов по доставке выросло в два раза.
— Разумеется, доставка не перекрывает потери. Мы очень сильно усушились. Было всего два приоритета: это платить зарплату сотрудникам и не снижать качество работы с гостями, — объяснил Ионко.
Мы уже писали о нескольких новосибирских ресторанах, которые во время пандемии полностью закрылись. Почитать подробнее о причинах можно здесь.