На полную доставку перешли и рестораны «Аджикинежаль», «Мясоруб», «Мятный Карась», «У Беллуччи круче» и Drovamuka. Как рассказывает совладелец заведений Олег Ионко, доставка не перекрывает потери:

— С середины марта мы занимались стресс-сценариями, нарисовали кучу вариантов и конвертов. Время их все вскрыть. Живем в сценарии «карантин», в котором у нас только доставка, — объяснил Ионко.

По его словам, прежде доля доставки составляла 15–20% от всех заказов. Теперь количество заказов по доставке выросло в два раза.

— Разумеется, доставка не перекрывает потери. Мы очень сильно усушились. Было всего два приоритета: это платить зарплату сотрудникам и не снижать качество работы с гостями, — объяснил Ионко.

Мы уже писали о нескольких новосибирских ресторанах, которые во время пандемии полностью закрылись. Почитать подробнее о причинах можно здесь.