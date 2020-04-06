Возле миграционного центра на Есенина собралась толпа людей — причина «в карантинных мерах»

Утром в этот понедельник, 6 апреля, у миграционного центра на улице Есенина в Октябрьском районе собралась огромная очередь. Люди толпятся на улице, не соблюдая необходимую социальную дистанцию, рекомендуемую сейчас, в период пандемии коронавируса.



Об этом сообщил читатель НГС, который приехал в центр, чтобы получить вид на жительство.

— Мне сегодня позвонили, сказали прийти и получить документ. Пришел, а тут такая ситуация. Мне обещали выдать 15 марта. Я пришёл в назначенную дату, мне сказали: «Не готово». Сегодня позвонили часов в 9:00, я собрался, приехал, и тут такое, — рассказал читатель НГС.