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Возле миграционного центра на Есенина собралась толпа людей — причина «в карантинных мерах»

Люди столпились возле дверей, не соблюдая рекомендуемую социальную дистанцию в 1,5 метра

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Внутрь пускают 10–15 человек, остальные толпятся на улице

Внутрь пускают 10–15 человек, остальные толпятся на улице

Утром в этот понедельник, 6 апреля, у миграционного центра на улице Есенина в Октябрьском районе собралась огромная очередь. Люди толпятся на улице, не соблюдая необходимую социальную дистанцию, рекомендуемую сейчас, в период пандемии коронавируса.

Об этом сообщил читатель НГС, который приехал в центр, чтобы получить вид на жительство.

— Мне сегодня позвонили, сказали прийти и получить документ. Пришел, а тут такая ситуация. Мне обещали выдать 15 марта. Я пришёл в назначенную дату, мне сказали: «Не готово». Сегодня позвонили часов в 9:00, я собрался, приехал, и тут такое, — рассказал читатель НГС.

На улице у центра очень шумно

Информацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Центр работает по предварительной записи. В связи с карантинными мерами пускают по 10–15 человек в помещение. Люди пришли — их принимают.

Мы ведём онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске и области. Глядя на фото от наших читателей, кажется, что далеко не все жители ушли на самоизоляцию

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очередимиграционный центркоронавирус в Новосибирске
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