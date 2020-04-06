6 апреля понедельник
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74
Срочно В России еще 954 зараженных коронавирусом
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 2/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

В России за сутки выявили еще 954 случая коронавируса

В стране осталось только четыре региона, не затронутых пандемией

8 090
35 Обсудить

Поделиться

В регионах действует режим общей изоляции: покидать дома рекомендуется только по важным поводам

В регионах действует режим общей изоляции: покидать дома рекомендуется только по важным поводам

За последние сутки в России выявлено 954 случая коронавируса, за всё время болезнь диагностировали у 6343 человек. 406 — выздоровели (плюс 51 человек за сутки), 47 человек погибли (за сутки — двое, это жители Коми и Подмосковья), сообщает оперативный штаб. К регионам, пораженным пандемией, добавились Карачаево-Черкессия и Карелия. На данный момент официально коронавирус не зафиксирован в Тыве, Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Республике Алтай.

Число заболевших в мире перевалило за 1,2 миллиона человек, скончались почти 70 тысяч человек. В лидерах по-прежнему США — там болезнь подтвердилась у 300 тысяч человек. В Китае за сутки выявили 39 случаев коронавируса, 38 — завозные. Один пациент находится в провинции Хубэй, откуда началась вспышка инфекции.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

коронавируспандемия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (35)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!