В России за сутки выявили еще 954 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 954 случая коронавируса, за всё время болезнь диагностировали у 6343 человек. 406 — выздоровели (плюс 51 человек за сутки), 47 человек погибли (за сутки — двое, это жители Коми и Подмосковья), сообщает оперативный штаб. К регионам, пораженным пандемией, добавились Карачаево-Черкессия и Карелия. На данный момент официально коронавирус не зафиксирован в Тыве, Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Республике Алтай.



Число заболевших в мире перевалило за 1,2 миллиона человек, скончались почти 70 тысяч человек. В лидерах по-прежнему США — там болезнь подтвердилась у 300 тысяч человек. В Китае за сутки выявили 39 случаев коронавируса, 38 — завозные. Один пациент находится в провинции Хубэй, откуда началась вспышка инфекции.

