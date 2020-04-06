В детскую больницу
«В детской больнице
Вчера в области зарегистрировали 11 случай заражения. Мужчина не вылетал заграницу и не контактировал с прилетевшими. С симптомами ОРВИ госпитализировали его жену и дочь.
В детской больнице № 3 находятся всего 22 ребенка
В детскую больницу
«В детской больнице
Вчера в области зарегистрировали 11 случай заражения. Мужчина не вылетал заграницу и не контактировал с прилетевшими. С симптомами ОРВИ госпитализировали его жену и дочь.
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