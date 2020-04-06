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Всего в больнице 22 ребенка с подозрением на коронавирусную инфекцию&nbsp;

Всего в больнице 22 ребенка с подозрением на коронавирусную инфекцию 

В детскую больницу № 3 Новосибирска за последние сутки попал ещё один ребенок. Он вернулся из Таиланда. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«В детской больнице № 3 находятся всего 22 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет. В инфекционной больнице № 1 Новосибирска по состоянию на утро 6 апреля госпитализировано 38 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе 9 человек с подтвержденным диагнозом», — говорится в сообщении.

Вчера в области зарегистрировали 11 случай заражения. Мужчина не вылетал заграницу и не контактировал с прилетевшими. С симптомами ОРВИ госпитализировали его жену и дочь.

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коронавирус в Новосибирскекарантин
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