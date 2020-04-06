В детскую больницу № 3 Новосибирска за последние сутки попал ещё один ребенок. Он вернулся из Таиланда. Об этом сообщает региональный оперштаб.



«В детской больнице № 3 находятся всего 22 ребенка с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет. В инфекционной больнице № 1 Новосибирска по состоянию на утро 6 апреля госпитализировано 38 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе 9 человек с подтвержденным диагнозом», — говорится в сообщении.

