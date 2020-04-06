Власти решили выделить деньги на обсерваторы и поддержать Новосибирский зоопарк

Этот вопрос рассмотрят сегодня, 6 апреля, на заседании правительства.



Губернатор сообщил, что в правительство за помощью также обращался Новосибирский зоопарк, так как животные требуют постоянного кормления.



— Просьба поддержать, но посмотрите на обоснованность. Сумма на животных не должна превышать суммы на людей, — сказал Андрей Травников.



2 апреля пассажиров рейса Бангкок — Новосибирск увезли в обсерваторы, которые организовали в санаториях «Обские зори» и «Лунный камень». Они должны были провести там 14 дней. 5 пассажиров рассказали НГС, в каких условиях их содержат.

Вчера, 5 апреля, стало известно, что в другом обсерваторе, «Заря», пассажиры устроили голодовку. Они были недовольны условиями проживания.