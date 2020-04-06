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Власти решили выделить деньги на обсерваторы и поддержать Новосибирский зоопарк

При этом Андрей Травников отметил, что суммы на животных не должны превышать суммы на людей

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Вопрос о финансировании обсерваторов рассмотрят на заседании правительства

Вопрос о финансировании обсерваторов рассмотрят на заседании правительства

На работу обсерваторов в Новосибирской области планируют выделить дополнительные средства. Также власти хотят поддержать Новосибирский зоопарк, который закрылся на период карантина.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля, во время оперативного совещания Правительства НСО.

— Сегодня на заседании правительства в канве рассмотрения вопрос о выделении из резервного фонда на функционирование обсерваторов. Министерство финансов вынесет предложение по увеличению областного резервного фонда за счёт перераспределения бюджетных ассигнований в соответствии с новыми нормами бюджетного кодекса Российской федерации, — сказал министр финансов региона Виталий Голубенко.

Этот вопрос рассмотрят сегодня, 6 апреля, на заседании правительства.

Губернатор сообщил, что в правительство за помощью также обращался Новосибирский зоопарк, так как животные требуют постоянного кормления.

— Просьба поддержать, но посмотрите на обоснованность. Сумма на животных не должна превышать суммы на людей, — сказал Андрей Травников.

2 апреля пассажиров рейса Бангкок — Новосибирск увезли в обсерваторы, которые организовали в санаториях «Обские зори» и «Лунный камень». Они должны были провести там 14 дней. 5 пассажиров рассказали НГС, в каких условиях их содержат.

Вчера, 5 апреля, стало известно, что в другом обсерваторе, «Заря», пассажиры устроили голодовку. Они были недовольны условиями проживания.

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