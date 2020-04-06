Новосибирские МФЦ начали работу спустя неделю — получить документы и услуги можно по записи

У продавцов квартир зависли деньги

Новосибирцы жаловались в редакцию, что из-за закрытия МФЦ на неделю продавцы квартир остались без денег.

«Из-за закрытия МФЦ я подарила чужому дяде квартиру. Дело было так: 19 марта я продала квартиру в ипотеку, 2 апреля мне должны были выдать зарегистрированный в Росреестре договор купли-продажи, по которому я получила бы деньги за квартиру в банке. Но сейчас это сделать невозможно, так как договор застрял в Росреестре, выдача возможна только через МФЦ. А МФЦ не работают даже на выдачу. Все говорит о том, что карантин продлят и МФЦ не откроют со следующей недели. Право собственности зарегистрировано на нового владельца, теперь у меня ни квартиры, ни денег. Звонила в Росреестр, в банк — никому нет дела. Таких, как я, наверняка, сотни», — писала в редакцию НГС читательница Яна 1 апреля.

Как попасть на приём

Как прокомментировали в минэкономразвития региона, заявителям, у которых был назначен прием с 30 марта по 4 апреля включительно, позвонили специалисты МФЦ и записали их на прием в удобное время. Специалисты многофункциональных центров обращают внимание посетителей на то, что по предварительной записи приходить в МФЦ нужно за 10 минут до начала приема. В назначенное время система электронной очереди автоматически вызовет заявителя в окно приема.