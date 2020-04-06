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Новосибирские МФЦ начали работу спустя неделю — получить документы и услуги можно по записи

Центры перешли на приёмы по предварительной записи из-за распространения коронавируса

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Так выглядели очереди в МФЦ на улице Зыряновской перед тем, как центры госуслуг закрылись на неделю

Так выглядели очереди в МФЦ на улице Зыряновской перед тем, как центры госуслуг закрылись на неделю

Сегодня, 6 апреля, в Новосибирске возобновили свою работу центры предоставления госуслуг — МФЦ.

Работа по предварительной записи

Как сообщили в Министерстве экономического развития Новосибирской области, с 6 апреля 2020 года многофункциональные центры региона по предоставлению государственных услуг (МФЦ) работают в обычном режиме, но прием заявителей в МФЦ осуществляется исключительно по предварительной записи. На такой режим работы МФЦ перешли, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции, как указали президент России и губернатор Новосибирской области.

У продавцов квартир зависли деньги

Новосибирцы жаловались в редакцию, что из-за закрытия МФЦ на неделю продавцы квартир остались без денег.

«Из-за закрытия МФЦ я подарила чужому дяде квартиру. Дело было так: 19 марта я продала квартиру в ипотеку, 2 апреля мне должны были выдать зарегистрированный в Росреестре договор купли-продажи, по которому я получила бы деньги за квартиру в банке. Но сейчас это сделать невозможно, так как договор застрял в Росреестре, выдача возможна только через МФЦ. А МФЦ не работают даже на выдачу. Все говорит о том, что карантин продлят и МФЦ не откроют со следующей недели. Право собственности зарегистрировано на нового владельца, теперь у меня ни квартиры, ни денег. Звонила в Росреестр, в банк — никому нет дела. Таких, как я, наверняка, сотни», — писала в редакцию НГС читательница Яна 1 апреля.

Как попасть на приём

Как прокомментировали в минэкономразвития региона, заявителям, у которых был назначен прием с 30 марта по 4 апреля включительно, позвонили специалисты МФЦ и записали их на прием в удобное время. Специалисты многофункциональных центров обращают внимание посетителей на то, что по предварительной записи приходить в МФЦ нужно за 10 минут до начала приема. В назначенное время система электронной очереди автоматически вызовет заявителя в окно приема.

Сейчас записаться на прием в МФЦ можно:

— на официальном сайте в разделе «Предварительная запись»;

— с помощью мобильного приложения МФЦ Новосибирской области (можно скачать в Google Play или App Store на телефон или планшет);

— по телефону Единой справочной службы: 052 (для жителей Новосибирска), 8 (383) 217-70-52 (для жителей других муниципальных образований).

Как добавили в пресс-службе правительства, большинство услуг граждане могут получать в электронном виде, через портал госуслуг, электронные сервисы Росреестра и личный кабинет налогоплательщика.

В последние дни работы МФЦ в обычном режиме — перед тем, как президент России Владимир Путин объявил нерабочей первую неделю — новосибирцы выстроились в длинные очереди в центрах госуслуг. Риелторы наблюдали ажиотаж среди тех, кто старался успеть оформить свои сделки по покупке и продаже квартир.

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