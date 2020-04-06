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Теперь участковому можно будет только написать или позвонить

Теперь участковому можно будет только написать или позвонить

В Новосибирской области участковые перестали принимать жителей — теперь прийти на личный приём к ним не получится из-за угрозы распространения коронавируса.

— ГУ МВД России по Новосибирской области информирует о приостановлении приема граждан участковыми уполномоченными полиции до особого распоряжения. Данная ограничительная мера связана с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях усложняющейся эпидемиологической ситуации, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве напомнили о том, что в органы внутренних дел можно обратиться в письменной или электронной форме, а также по телефону.

— К участковому обращаются по разным ситуациям бытового характера: ссоры, драки, кто-то пьёт во дворе, слушает музыку ночами и мешает общественной жизни и так далее. Всё, что связано с мелкими административными правонарушениями и взаимоотношением между соседями. В компетенцию участкового входит как раз контроль и наведение порядка на участке, — объяснил корреспонденту НГС адвокат Дмитрий Смышляев.

Он предполагает, что связаться с участковым сейчас гражданам будет очень трудно.

— Письмо написать по почте? Сколько времени это займет? По звонку если обратиться — знают ли у нас граждане телефоны? Висят ли они на подъездах или информационных стендах? Дозвониться по 102 или 112 или отправить в электронной форме обращение — это займёт много дополнительного времени. А участковый по обращению личному мог очень оперативно отреагировать, — добавил Смышляев.

Губернатор Новосибирской области сегодня сообщил, что к концу недели в регионе планируют увеличить число организаций, которые возобновят свою работу. Также власти ищут способы полностью прекратить режим самоизоляции в регионе.

Всю самую актуальную информацию о коронавирусе в Новосибирской области вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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