В ведомстве напомнили о том, что в органы внутренних дел можно обратиться в письменной или электронной форме, а также по телефону.

— К участковому обращаются по разным ситуациям бытового характера: ссоры, драки, кто-то пьёт во дворе, слушает музыку ночами и мешает общественной жизни и так далее. Всё, что связано с мелкими административными правонарушениями и взаимоотношением между соседями. В компетенцию участкового входит как раз контроль и наведение порядка на участке, — объяснил корреспонденту НГС адвокат Дмитрий Смышляев.

Он предполагает, что связаться с участковым сейчас гражданам будет очень трудно.

— Письмо написать по почте? Сколько времени это займет? По звонку если обратиться — знают ли у нас граждане телефоны? Висят ли они на подъездах или информационных стендах? Дозвониться по 102 или 112 или отправить в электронной форме обращение — это займёт много дополнительного времени. А участковый по обращению личному мог очень оперативно отреагировать, — добавил Смышляев.

Губернатор Новосибирской области сегодня сообщил, что к концу недели в регионе планируют увеличить число организаций, которые возобновят свою работу. Также власти ищут способы полностью прекратить режим самоизоляции в регионе.

