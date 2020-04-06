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Новосибирск ждёт шесть рейсов с пассажирами, которых отправят на самоизоляцию

Самолёты из Москвы и Санкт-Петербурга прилетят сегодня вечером и ближайшей ночью

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В Толмачёво встретят пассажиров столичных рейсов

В Толмачёво встретят пассажиров столичных рейсов

Специалисты Роспотребнадзора и транспортная полиция сегодня, 6 апреля, встретят пассажиров четырёх рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Активно работаем на внутренних рейсах — это Москва, Санкт-Петербург. Встретили более 10 рейсов. Отрабатываем, выдаём документы под самоизоляцию. Эта работа, естественно, будет продолжаться и в дальнейшем. В ближайшее время мы ожидаем 4 рейса. Это рейсы сегодня вечерние — Москва, Санкт-Петербург. И ночные рейсы, это уже на следующий день, тоже два. Готовность полная, с транспортной полицией все точки отработали, — сообщил Александр Щербатов.

Глава ведомства добавил, что сейчас в городе работает 3 лаборатории, которые делают тесты на коронавирусную инфекцию. Они работают на базе инфекционной больницы №1, лабораторий СО РАН и Центра гигиены и эпидемиологии.

— Более 2000 человек прошли это тестирование, из них положительных — 11 человек. На этой неделе также ожидается, что ещё ряд лабораторий развернутся и будут проводить исследование на коронавирусную инфекцию, — добавил Щербатов.

О том, что всех прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию, 3 апреля сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов. По данным на 5 апреля, медики проверили 477 пассажиров, ни у кого из них не было повышенной температуры или симптомов ОРВИ.

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Роспотребнадзоркоронавирус в НовосибирскеТолмачёво
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