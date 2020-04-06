Новосибирск ждёт шесть рейсов с пассажирами, которых отправят на самоизоляцию

Специалисты Роспотребнадзора и транспортная полиция сегодня, 6 апреля, встретят пассажиров четырёх рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
— Активно работаем на внутренних рейсах — это Москва, Санкт-Петербург. Встретили более 10 рейсов. Отрабатываем, выдаём документы под самоизоляцию. Эта работа, естественно, будет продолжаться и в дальнейшем. В ближайшее время мы ожидаем 4 рейса. Это рейсы сегодня вечерние — Москва, Санкт-Петербург. И ночные рейсы, это уже на следующий день, тоже два. Готовность полная, с транспортной полицией все точки отработали, — сообщил Александр Щербатов.
Глава ведомства добавил, что сейчас в городе работает 3 лаборатории, которые делают тесты на коронавирусную инфекцию. Они работают на базе инфекционной больницы №1, лабораторий СО РАН и Центра гигиены и эпидемиологии.
— Более 2000 человек прошли это тестирование, из них положительных — 11 человек. На этой неделе также ожидается, что ещё ряд лабораторий развернутся и будут проводить исследование на коронавирусную инфекцию, — добавил Щербатов.
О том, что всех прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию, 3 апреля сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов. По данным на 5 апреля, медики проверили 477 пассажиров, ни у кого из них не было повышенной температуры или симптомов ОРВИ.