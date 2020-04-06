Новосибирск ждёт шесть рейсов с пассажирами, которых отправят на самоизоляцию

Глава ведомства добавил, что сейчас в городе работает 3 лаборатории, которые делают тесты на коронавирусную инфекцию. Они работают на базе инфекционной больницы №1, лабораторий СО РАН и Центра гигиены и эпидемиологии.



— Более 2000 человек прошли это тестирование, из них положительных — 11 человек. На этой неделе также ожидается, что ещё ряд лабораторий развернутся и будут проводить исследование на коронавирусную инфекцию, — добавил Щербатов.



О том, что всех прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию, 3 апреля сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов. По данным на 5 апреля, медики проверили 477 пассажиров, ни у кого из них не было повышенной температуры или симптомов ОРВИ.

