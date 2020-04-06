Всех трёх подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов СОБР и поместили под домашний арест.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч.2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Все фигуранты дали признательные показания и допрошены в качестве подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания изъяты ноутбук, мобильные телефоны, флеш-карта и электропровода, — рассказали в МВД.

В начале марта по России прошлась волна анонимных сообщений о заминированных самолётах.