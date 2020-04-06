Новосибирские полицейские задержали подозреваемых в попытке поджога автомобиля.
Инцидент произошёл 1 апреля — в Первомайский район съехались силовики из-за странной конструкции на капоте Toyota Tudnra. Оказалось, что это не чья-то первоапрельская шутка.
— Были установлены трое жителей Новосибирска в возрасте от 45 до 49 лет, подозреваемые в совершении преступления, — заказчик и двое исполнителей. Предварительно установлено, что один из подозреваемых нанял двоих мужчин для совершения поджога автомобиля Toyota Tudnra, принадлежащего жителю Первомайского района. Изготовив из двух пластиковых бутылок, наполненных бензином, зажигающее устройство, в ночь на 1 апреля исполнители приехали на автомобиле к месту совершения преступления и поместили устройство на капот внедорожника. Отъехав на безопасное расстояние, они попытались привести его в действие при помощи телефонного звонка, однако устройство не сработало, после чего злоумышленники скрылись, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что мотив заказчика пока неизвестен — его устанавливает следствие.
Всех трёх подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов СОБР и поместили под домашний арест.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч.2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Все фигуранты дали признательные показания и допрошены в качестве подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания изъяты ноутбук, мобильные телефоны, флеш-карта и электропровода, — рассказали в МВД.
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