Андрей Травников: режим самоизоляции можно прекратить в любой момент, если ситуация позволит

К концу недели власти Новосибирской области планируют увеличить число организаций, которые возобновят свою работу, а также ищут способы прекратить режим самоизоляции в регионе.
Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области сегодня, 6 апреля.
— Я попрошу министерство промышленности и торговли, Гончарова Андрея Александровича (министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО. — Прим. ред.), на этой неделе начать консультации с руководителями других отраслей, которые сегодня пока стоят, на предмет, какие дополнительные мероприятия и обязательства по обеспечению общественной безопасности они готовы взять. И к концу недели подготовить предложения по расширению круга организаций, которые возобновят свою работу, — рассказал Андрей Травников.
Также губернатор попросил главу регионального роспотребнадзора Александра Щербатова к концу недели дать рекомендации по поводу того, как прекратить режим самоизоляции в НСО.
— Напомню, что решением правительства от 4 апреля режим самоизоляции продлён до 30 апреля. Тем не менее мы в любой момент готовы принять решение о прекращении этого режима, если позволит ситуация, — добавил Андрей Травников.
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