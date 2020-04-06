Андрей Травников: режим самоизоляции можно прекратить в любой момент, если ситуация позволит

К концу недели власти Новосибирской области планируют увеличить число организаций, которые возобновят свою работу, а также ищут способы прекратить режим самоизоляции в регионе.



Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области сегодня, 6 апреля.



— Я попрошу министерство промышленности и торговли, Гончарова Андрея Александровича (министр промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО. — Прим. ред.), на этой неделе начать консультации с руководителями других отраслей, которые сегодня пока стоят, на предмет, какие дополнительные мероприятия и обязательства по обеспечению общественной безопасности они готовы взять. И к концу недели подготовить предложения по расширению круга организаций, которые возобновят свою работу, — рассказал Андрей Травников.

