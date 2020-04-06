В авиакомпании S7 Airlines рассказали, почему новосибирские туристы не смогли улететь из Таиланда до приостановления авиасообщения и что им делать с билетами.



В выходные мы рассказывали о новосибирцах, которые должны были улететь из Таиланда 2 апреля, но на их рейс посадили людей с билетами на 31 марта. Теперь сибиряки застряли в Таиланде из-за приостановления международных перелетов.

Почему улететь смогли не все

Как объяснили в пресс-службе авиакомпании, с 31 марта вступило в действие решение оперштаба ввозить в один регион не более 200 человек в сутки. Поэтому 2 апреля S7 смогла выполнить только один рейс в Новосибирск, ещё один самолет приземлялся в аэропорту Толмачёво только на дозаправку и следовал в Иркутск.