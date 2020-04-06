В авиакомпании S7 Airlines рассказали, почему новосибирские туристы не смогли улететь из Таиланда до приостановления авиасообщения и что им делать с билетами.
В выходные мы рассказывали о новосибирцах, которые должны были улететь из Таиланда 2 апреля, но на их рейс посадили людей с билетами на 31 марта. Теперь сибиряки застряли в Таиланде из-за приостановления международных перелетов.
Почему улететь смогли не все
Как объяснили в пресс-службе авиакомпании, с 31 марта вступило в действие решение оперштаба ввозить в один регион не более 200 человек в сутки. Поэтому 2 апреля S7 смогла выполнить только один рейс в Новосибирск, ещё один самолет приземлялся в аэропорту Толмачёво только на дозаправку и следовал в Иркутск.
Как быть с пропавшими билетами
По словам сотрудников авиакомпании, пассажиры могут оформить возврат полной стоимости авиабилетов через контактный центр авиакомпании.
— Обращаем внимание, что каждая заявка рассматривается вручную, и сотрудники, к сожалению, не успевают оперативно их обрабатывать. Поэтому процесс возврата занимает больше времени, чем обычно: обращения рассматриваются в порядке приоритета по предполагаемой дате вылета, — сообщили в пресс-службе S7.
Кроме того, пассажиры отмененных рейсов S7 могут оформить возврат полной стоимости авиабилета на сертификат. Как рассказали в пресс-службе, это самый оперативный способ.
— Деньги останутся на личном депозите пассажира, их можно будет потратить на новое путешествие или дополнительные услуги в полете в течение одного года. В знак благодарности за понимание путешественников на сертификат будет начислено +10% к изначальной стоимости услуг, — пояснили в S7.
Что делать людям, застрявшими в других странах?
Правительство России выделило 500 миллионов рублей на помощь россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за ограничений по коронавирусу. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«Выделить МИД России из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в РФ», — говорится в документе.
— Многие из них сейчас оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса. Поэтому в первую очередь выделяемые средства пойдут на оплату их временного проживания на территории иностранных государств, потому что не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно. При необходимости россиянам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом, — сказал в своем вступительном слове премьер-министр Михаил Мишустин перед заседанием правительства, на котором было принято решение о выделении 500 миллионов рублей.
По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, начиная с полуночи 4 апреля на портале госуслуг должна быть доступна форма, которую должны будут заполнить те, кто хочет вернуться в Россию. В дальнейшем с ними будут связываться сотрудники посольств.
Пассажиров одного из последних рейсов Бангкок — Новосибирск прямо из аэропорта направили в обсерваторы. Обсерваторы организовали на базе санаториев «Обские зори» и «Лунный камень», территорию охраняли силовики, а прилетевшим нельзя было видеться с родственниками. Постояльцы жаловались на плохие условия и жесткую охрану.
Так же планировали поступить и с пассажирами рейса из Таиланда, которые прилетели 2 апреля, но в итоге их из аэропорта на автобусах развезли по домам. Оказалось, что новосибирский Роспотребнадзор договорился с руководством в Москве о том, что туристы могут находиться на самоизоляции дома.