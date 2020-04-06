Одни сидят дома, другие идут на работу. Онлайн-хроника карантина из-за Covid-19

Началась вторая неделя, объявленная Владимиром Путиным нерабочей. Сегодня, по постановлению губернатора региона смогли начать работать промышленные предприятия и строительный сектор. Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске, стране и мире. Здесь вы найдете все самые важные новости, а также узнаете, чем занимаются новосибирцы на самоизоляции.

Доброе утро, Новосибирск! Расскажите, как вы провели субботу и воскресенье? Вы вышли сегодня на работу или будете отдыхать?



Как меняется город, сколько людей ходит по улицам и как вас удивляют цены на средства защиты — рассказывайте НГС, присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923–157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.