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Одни сидят дома, другие идут на работу. Онлайн-хроника карантина из-за Covid-19

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Началась вторая неделя, объявленная Владимиром Путиным нерабочей. Сегодня, по постановлению губернатора региона смогли начать работать промышленные предприятия и строительный сектор. Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске, стране и мире. Здесь вы найдете все самые важные новости, а также узнаете, чем занимаются новосибирцы на самоизоляции.

Доброе утро, Новосибирск! Расскажите, как вы провели субботу и воскресенье? Вы вышли сегодня на работу или будете отдыхать?

Как меняется город, сколько людей ходит по улицам и как вас удивляют цены на средства защиты — рассказывайте НГС, присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923–157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Александра Бруня

Если на выходных вы не особо следили за ситуацией, напоминаем вам, что произошло в Новосибирске.

Александра Бруня

В социально-оздоровительном центре "Лунный камень" по-прежнему остаются люди в обсервации. Для кого-то это уже четвертый день карантина.

Александра Бруня

По данным Яндекс.Карты в мире сейчас зарегистрировано 1 210 402 случая заражения коронавирусом. Умерло 64 476 тысяч человек, выздоровело 237 384.

Александра Бруня

Сегодня на работу вышли сотрудники промышленных предприятий и строительной отрасли.

Вы сегодня работаете?

    Александра Бруня

    Напоминаем вам пару важных ссылок:

    Александра Бруня

    Сначала немного статистики.

    Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 5389 случая заболевания. Из них 658 человек заболели за последние сутки. Выздоровели 355. Умерло 45.

    В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 11 заболевших. Умерших нет, 2 выздоровевших. На карантине находятся 4418 человек, сняты с наблюдения 5020.

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