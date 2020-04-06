Одни сидят дома, другие идут на работу. Онлайн-хроника карантина из-за Covid-19

Если на выходных вы не особо следили за ситуацией, напоминаем вам, что произошло в Новосибирске.
- оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новом случае заболевания в Новосибирске. Это уже 11-й пациент с COVID-19 в городе. Он сказал врачам, что прилетел 26 марта, на самом деле — 28-го. Поэтому людей, с которыми он летел, никто не искал;
- семья туристов из Красноярска, прилетевшая рейсом Бангкок — Новосибирск, устроила голодовку в новосибирском обсерваторе, передают наши коллеги из НГС.24. Молодые люди недовольны условиями проживания;
- в период пандемии активизировались мошенники. В оперативном штабе рассказали о самых популярных их схемах и о том, как от них не пострадать;
- трое граждан Киргизии рассказали, как их десять дней держат в транзитной зоне Толмачёво. Им не ставят в паспорт штамп о прибытии в Новосибирск — официально они ещё летят из Вьетнама;
- заключённых городских тюрем с температурой будут отправлять в гражданские больницы в Новосибирске;
- мы посмотрели, чем болели новосибирцы с января 2020 года, и сравнили эти цифры с заболеваемостью COVID-19;
- наш корреспондент поговорила с девятью сибиряками, чьи дни рождения выпали на период изоляции до 30 апреля. Вот их истории;
- наша землячка рассказала, как она со своей итальянской семьёй уже месяц переживает жёсткий карантин в Сицилии. Здесь о том, как коронавирус ударил по Италии, что правда, а что ложь — публикуем 16 интересных фактов.
- Новосибирцы хлынули на улицы в первое жаркое воскресенье, позабыв о карантине — фоторепортаж из центра.
В социально-оздоровительном центре "Лунный камень" по-прежнему остаются люди в обсервации. Для кого-то это уже четвертый день карантина.
По данным Яндекс.Карты в мире сейчас зарегистрировано 1 210 402 случая заражения коронавирусом. Умерло 64 476 тысяч человек, выздоровело 237 384.
Сегодня на работу вышли сотрудники промышленных предприятий и строительной отрасли.
Вы сегодня работаете?
Напоминаем вам пару важных ссылок:
- постановление губернатора о том, кому можно работать с понедельника.
- режим самоизоляции в регионе официально продлили до 30 апреля;
- как выглядит справка для работающих жителей Новосибирской области можно посмотреть и скачать здесь;
Сначала немного статистики.
Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 5389 случая заболевания. Из них 658 человек заболели за последние сутки. Выздоровели 355. Умерло 45.
В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 11 заболевших. Умерших нет, 2 выздоровевших. На карантине находятся 4418 человек, сняты с наблюдения 5020.