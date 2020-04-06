В Октябрьском районе Новосибирска разлилась гигантская лужа — растаявший снег затопил территорию возле дома № 11 по улице Высоцкого.

С жалобой на это в редакцию НГС обратилась местная жительница Елена — она считает, что в происходящем виновата управляющая компания дома.

— Это не лужа, это бассейн, — считает Елена. — Это жуткая безответственность управляющих компаний. До какого состояния надо довести свой район? А напротив школа!