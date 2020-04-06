В Октябрьском районе Новосибирска разлилась гигантская лужа — растаявший снег затопил территорию возле дома № 11 по улице Высоцкого.
С жалобой на это в редакцию НГС обратилась местная жительница Елена — она считает, что в происходящем виновата управляющая компания дома.
— Это не лужа, это бассейн, — считает Елена. — Это жуткая безответственность управляющих компаний. До какого состояния надо довести свой район? А напротив школа!
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию города Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
НГС писал о легендарной луже, прославившей прошлой весной на всю страну Бердск. Историю о том, как на одной из бердских дорог утонул автомобиль, а его водителя-девушку спасли сотрудники МЧС в гидрокостюмах, рассказали даже юмористические паблики и телеграм-каналы.