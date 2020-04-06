6 апреля понедельник
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 0/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Новый случай коронавируса в Новосибирске
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 0/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Растаявший снег буквально затопил улицу Высоцкого

Растаявший снег буквально затопил улицу Высоцкого

В Октябрьском районе Новосибирска разлилась гигантская лужа — растаявший снег затопил территорию возле дома № 11 по улице Высоцкого.

С жалобой на это в редакцию НГС обратилась местная жительница Елена — она считает, что в происходящем виновата управляющая компания дома.

— Это не лужа, это бассейн, — считает Елена. — Это жуткая безответственность управляющих компаний. До какого состояния надо довести свой район? А напротив школа!

Рядом с лужей в сугробе лежит куча выброшенных автомобильных номеров&nbsp;

Рядом с лужей в сугробе лежит куча выброшенных автомобильных номеров 

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию города Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

НГС писал о легендарной луже, прославившей прошлой весной на всю страну Бердск. Историю о том, как на одной из бердских дорог утонул автомобиль, а его водителя-девушку спасли сотрудники МЧС в гидрокостюмах, рассказали даже юмористические паблики и телеграм-каналы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

гигантская лужаулица Высоцкого
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!