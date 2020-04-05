В воскресенье, 5 апреля, в Новосибирской области выявили ещё один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, теперь в регионе одиннадцать пациентов с подтвержденным диагнозом. Ещё двое — выздоровели.
Рассказываем, что произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:
- оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новом случае заболевания в Новосибирске. Это уже 11-й пациент с COVID-19 в городе. Он сказал врачам, что прилетел 26 марта, на самом деле — 28-го. Поэтому людей, с которыми он летел, никто не искал;
- в России за сутки обнаружили 658 новых случаев коронавируса. Два человека скончались;
- семья туристов из Красноярска, прилетевшая рейсом Бангкок — Новосибирск, устроила голодовку в новосибирском обсерваторе, передают наши коллеги из НГС.24. Молодые люди недовольны условиями проживания;
- в период пандемии активизировались мошенники. В оперативном штабе рассказали о самых популярных их схемах и о том, как от них не пострадать;
- трое граждан Киргизии рассказали, как их десять дней держат в транзитной зоне Толмачёво. Им не ставят в паспорт штамп о прибытии в Новосибирск — официально они ещё летят из Вьетнама;
- всем прилетевшим в Новосибирск пассажирам из Москвы и Санкт-Петербурга будут делать тесты на коронавирусную инфекцию — на десятый день. Медики вручают им в Толмачёво постановление о двухнедельной самоизоляции;
- заключённых городских тюрем с температурой будут отправлять в гражданские больницы в Новосибирске;
- мы посмотрели, чем болели новосибирцы с января 2020 года, и сравнили эти цифры с заболеваемостью COVID-19;
- наш корреспондент поговорила с девятью сибиряками, чьи дни рождения выпали на период изоляции до 30 апреля. Вот их истории;
- наша землячка рассказала, как она со своей итальянской семьёй уже месяц переживает жёсткий карантин в Сицилии. Здесь о том, как коронавирус ударил по Италии, что правда, а что ложь — публикуем 16 интересных фактов.
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