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Тема дня Новый случай коронавируса в Новосибирске
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Подборка главных новостей о коронавирусе за прошедшие сутки

Подборка главных новостей о коронавирусе за прошедшие сутки

В воскресенье, 5 апреля, в Новосибирской области выявили ещё один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, теперь в регионе одиннадцать пациентов с подтвержденным диагнозом. Ещё двое — выздоровели.

Рассказываем, что произошло в городе и в мире за прошедшие сутки:

НГС продолжает вести онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в стране и мире.

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коронавирус в Новосибирске
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