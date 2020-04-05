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Всех приезжающих в Республику Алтай из регионов с коронавирусом теперь отправляют на 14-дневную самоизоляцию, а гостей региона — в обсерватор

Всех приезжающих в Республику Алтай из регионов с коронавирусом теперь отправляют на 14-дневную самоизоляцию, а гостей региона — в обсерватор

Роспотребнадзор по Республике Алтай обязал всех приезжающих из регионов с коронавирусной инфекцией сидеть дома 14 дней.

Такое постановление принял главный государственный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов 5 апреля, чтобы предупредить ввоз и распространение коронавирусной инфекции. Пока здесь не выявили ни одного случая инфицирования.

По данным Роспотребнадзора по Республике Алтай, жители региона будут находиться в самоизоляции по месту проживания, а гости — в обсерваторе. Обследовать на коронавирус всех приезжих будут только на 10-й день после прибытия.

— Граждане, приехавшие в Республику Алтай из субъектов Российской Федерации, где установлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в течение 14 дней должны находиться в самоизоляции по месту прибытия, не должны покидать дома, в том числе не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, никакие общественные места и места массового скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, кроме совместно проживающих, а также соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, — говорится на сайте регионального Роспотребнадзора.

С 4 апреля органы местного самоуправления начали выдавать прибывшим уведомления о необходимости соблюдения режима самоизоляции. 5 апреля всем прилетевшим в аэропорт Горно-Алтайска выдали постановления о необходимости нахождения в режиме изоляции в течение 14 дней под непрерывным медицинским наблюдением. Постановления вручены всем пассажирам, прибывшим в Горно-Алтайск из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска. Всего за день выдали 130 постановлений.

Также 5 апреля глава региона Олег Хохордин приостановил авиасообщение с Москвой. После того как Владимир Путин объявил первую нерабочую неделю, чтобы предупредить распространение коронавируса, новосибирцы рванули в горы Алтая, но на базы их больше не пускают.

В Новосибирской области выявлено уже 11 людей с коронавирусом. Последний случай зарегистрирован в это воскресенье, 5 апреля. Мужчина не был за границей и с ранее выявленными больными коронавирусом не контактировал. Подробнее его историю читайте тут.

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