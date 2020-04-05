Роспотребнадзор по Республике Алтай обязал всех приезжающих из регионов с коронавирусной инфекцией сидеть дома 14 дней.

Такое постановление принял главный государственный санитарный врач Республики Алтай Леонид Щучинов 5 апреля, чтобы предупредить ввоз и распространение коронавирусной инфекции. Пока здесь не выявили ни одного случая инфицирования.

По данным Роспотребнадзора по Республике Алтай, жители региона будут находиться в самоизоляции по месту проживания, а гости — в обсерваторе. Обследовать на коронавирус всех приезжих будут только на 10-й день после прибытия.