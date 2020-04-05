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Зараженный коронавирусом мужчина перепутал и назвал неверную дату своего прилета в Новосибирск

Он сказал врачам, что прилетел 26 марта. На самом деле — 28-го. Поэтому людей, с которыми он летел, никто не искал

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Ранее говорилось, что мужчина вернулся в город 26 марта

Ранее говорилось, что мужчина вернулся в город 26 марта

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу уточнил информацию об 11-м зараженном коронавирусом в Новосибирске. Ранее сообщалось, что мужчина вернулся в Новосибирск из Москвы рейсом 2505 авиакомпании S7 26 марта. Однако сегодня вечером оперштаб опроверг свои же данные.

— Обращаем внимание, что рейс, которым прилетел из Москвы одиннадцатый пациент, прибыл в Новосибирск не 26 марта, как было указано ранее, а 28 марта! Данные о дате рейса предоставил пациент. Роспотребнадзор уточнил списки, — сообщили в ведомстве.

Также известно, что накануне, 4 апреля, жену и взрослую дочь мужчины, которые входят в близкий круг контактов, обследовали врачи. У обеих выявлены симптомы ОРВИ. Их тоже госпитализировали в инфекционную больницу.

В Новосибирске работает горячая линия по коронавирусу. По телефону 112 можно сообщить, что вы или ваши знакомые вернулись из стран, где распространен коронавирус, или из Москвы и Санкт-Петербурга. Также по этому номеру вам круглосуточно ответят на вопросы о профилактике этой инфекции.

НГС рассказывал, что делают с пациентами с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице. Один новосибирец описал свою поездку туда на машине скорой помощи.

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коронавирус в Новосибирске
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