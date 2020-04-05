Зараженный коронавирусом мужчина перепутал и назвал неверную дату своего прилета в Новосибирск

Также известно, что накануне, 4 апреля, жену и взрослую дочь мужчины, которые входят в близкий круг контактов, обследовали врачи. У обеих выявлены симптомы ОРВИ. Их тоже госпитализировали в инфекционную больницу.



В Новосибирске работает горячая линия по коронавирусу. По телефону 112 можно сообщить, что вы или ваши знакомые вернулись из стран, где распространен коронавирус, или из Москвы и Санкт-Петербурга. Также по этому номеру вам круглосуточно ответят на вопросы о профилактике этой инфекции.



НГС рассказывал, что делают с пациентами с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице. Один новосибирец описал свою поездку туда на машине скорой помощи.