Вынужденные остаться дома россияне сходят с ума творчески: в Сети популярен флешмоб #изоизоляция — косплей известных (и не очень) картин при помощи подручных средств. Когда до париков далеко, в ход идет обычная бумага, а пледик может заменить кафтан Елены Прекрасной.
Двадцать веселых переделок, которые удивят вас, — в нашем фоторепортаже.
Вряд ли Фернандо Ботеро предполагал, что через тридцать лет его картина «Меланхолия» оживет.
Еще месяц без бровиста — и девушки будут больше походить на Фриду Кало.
Идея для фотосессии с детьми.
А это ремейк одной из малоизвестных работ великого Марка Шагала. Чтобы сделать злобный рот, герою понадобилась губная гармошка (за кота сыграл ребенок).
Робер Кампен, наши дни.
Эпоха изоляции — это когда собака нужна не только для прогулок, но и для флешмобов.
А котик может превратиться в упитанного горностая с картины да Винчи.
«Портрет Ярославы», Альфонс Муха.
— Меч у тебя есть?
— Нет, только швабра и остов от торшера. Волка у меня тоже нет, но зато есть акула.
—...
—...
— Неси.
Кто-то заснял маму, чтобы передать привет грузинскому художнику Ладо Тевдорадзе.
— Это все мои эмоции к третьей неделе карантина, — написала автор следующей фоторепродукции.
— Хотелось бы мне изображать прекрасных дам с картин, но у меня не тот типаж лица. Поэтому мой путь — страдающее Средневековье.