Вынужденные остаться дома россияне сходят с ума творчески: в Сети популярен флешмоб #изоизоляция — косплей известных (и не очень) картин при помощи подручных средств. Когда до париков далеко, в ход идет обычная бумага, а пледик может заменить кафтан Елены Прекрасной.

Двадцать веселых переделок, которые удивят вас, — в нашем фоторепортаже.