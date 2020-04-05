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На изоляции и котик горностаем станет

На изоляции и котик горностаем станет

Вынужденные остаться дома россияне сходят с ума творчески: в Сети популярен флешмоб #изоизоляция — косплей известных (и не очень) картин при помощи подручных средств. Когда до париков далеко, в ход идет обычная бумага, а пледик может заменить кафтан Елены Прекрасной.

Двадцать веселых переделок, которые удивят вас, — в нашем фоторепортаже.

Вряд ли Фернандо Ботеро предполагал, что через тридцать лет его картина «Меланхолия» оживет.

Еще месяц без бровиста — и девушки будут больше походить на Фриду Кало.

Идея для фотосессии с детьми.

А это ремейк одной из малоизвестных работ великого Марка Шагала. Чтобы сделать злобный рот, герою понадобилась губная гармошка (за кота сыграл ребенок).

Робер Кампен, наши дни.

Эпоха изоляции — это когда собака нужна не только для прогулок, но и для флешмобов.

А котик может превратиться в упитанного горностая с картины да Винчи.

«Портрет Ярославы», Альфонс Муха.

— Меч у тебя есть?
— Нет, только швабра и остов от торшера. Волка у меня тоже нет, но зато есть акула.
—...
—...
— Неси.

Кто-то заснял маму, чтобы передать привет грузинскому художнику Ладо Тевдорадзе.

— Это все мои эмоции к третьей неделе карантина, — написала автор следующей фоторепродукции.

— Хотелось бы мне изображать прекрасных дам с картин, но у меня не тот типаж лица. Поэтому мой путь — страдающее Средневековье.

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коронавирусфлешмобизоизоляция
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