Напомним, с 16 марта во всех следственных изоляторах и исправительных колониях Новосибирской области приостановлены длительные и краткосрочные свидания. Запрет будет действовать до особого указания.

Администрация просит родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных отнестись к ограничениям с пониманием. Об отмене всех мер ГУФСИН обещает сообщить дополнительно, в том числе на официальном сайте ФСИН.

— В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения, — подчёркивают в ведомстве.



Сегодня мы также продолжаем следить за тем, что происходит в городе на самоизоляции, как меняется Новосибирск из-за коронавируса. Оставайтесь дома и смотрите с нами.



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