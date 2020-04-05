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Ранее во всех новосибирских колониях временно запретили свидания с родственниками

Ранее во всех новосибирских колониях временно запретили свидания с родственниками

Из-за эпидемии Федеральная служба исполнения наказания пообещала, что всех заключённых с симптомами коронавируса будут госпитализировать в гражданские больницы.

— В целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУФСИН России по НСО.

Напомним, с 16 марта во всех следственных изоляторах и исправительных колониях Новосибирской области приостановлены длительные и краткосрочные свидания. Запрет будет действовать до особого указания.

Администрация просит родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных отнестись к ограничениям с пониманием. Об отмене всех мер ГУФСИН обещает сообщить дополнительно, в том числе на официальном сайте ФСИН.

— В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения, — подчёркивают в ведомстве.

Сегодня мы также продолжаем следить за тем, что происходит в городе на самоизоляции, как меняется Новосибирск из-за коронавируса. Оставайтесь дома и смотрите с нами.

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