Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что всем прилетевшим в Новосибирск пассажирам из Москвы и Санкт-Петербурга будут делать тесты на коронавирусную инфекцию — на десятый день. Медики вручают им в Толмачёво постановление о двухнедельной самоизоляции.



— Уже проверили четыре внутренних рейса, всего 477 пассажиров. Никого с повышенной температурой или признаками ОРВИ среди них не было. Напоминаем, что с 1 апреля ужесточили наказание за нарушение режима изоляции. Штраф теперь составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Если из-за нарушения заболеют или умрут другие люди — от 150 до 300 тысяч рублей.

