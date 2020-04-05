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Уже проверили четыре рейса. Так выглядит содержимое сумки врачей, которые проверяют пациентов дома

Уже проверили четыре рейса. Так выглядит содержимое сумки врачей, которые проверяют пациентов дома

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что всем прилетевшим в Новосибирск пассажирам из Москвы и Санкт-Петербурга будут делать тесты на коронавирусную инфекцию — на десятый день. Медики вручают им в Толмачёво постановление о двухнедельной самоизоляции.

— Уже проверили четыре внутренних рейса, всего 477 пассажиров. Никого с повышенной температурой или признаками ОРВИ среди них не было. Напоминаем, что с 1 апреля ужесточили наказание за нарушение режима изоляции. Штраф теперь составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Если из-за нарушения заболеют или умрут другие люди — от 150 до 300 тысяч рублей.

Сегодня оперштаб также рассказал о том, что в Новосибирской области зарегистрирован 11-й заболевший коронавирусом.

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коронавирус в Новосибирскекоронавирусврачиаэропорт Толмачёво
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