Сегодня, 5 апреля, оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новом случае коронавирусно инфекции в Новосибирске — это уже 11-й.



Коронавирус обнаружили у мужчины, которые не был за границей и не входит в круг контактировавших с пациентами, выявленными раньше.



26 марта он вернулся в Новосибирск из Москвы рейсом 2505 авиакомпании S7. Почувствовал лёгкое недомогание 1 апреля. Симптомы были такими: першение в горле и температура 37,1.

— 3 апреля обратился к врачу и на скорой помощи был доставлен в инфекционную больницу №1. После отбора материала написал отказ от госпитализации и уехал домой. 4 апреля был готов результат скринингового исследования. Он оказался положительным, мужчину сразу поместили в стационар инфекционной больницы. Лаборатория научного центра «Вектор» сегодня подтвердила диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом в Новосибирской области к настоящему моменту зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19. Две пациентки выздоровели, — сообщил оперштаб.

