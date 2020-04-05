Сегодня, 5 апреля, оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил о новом случае коронавирусно инфекции в Новосибирске — это уже 11-й.
Коронавирус обнаружили у мужчины, которые не был за границей и не входит в круг контактировавших с пациентами, выявленными раньше.
26 марта он вернулся в Новосибирск из Москвы рейсом 2505 авиакомпании S7. Почувствовал лёгкое недомогание 1 апреля. Симптомы были такими: першение в горле и температура 37,1.
— 3 апреля обратился к врачу и на скорой помощи был доставлен в инфекционную больницу №1. После отбора материала написал отказ от госпитализации и уехал домой. 4 апреля был готов результат скринингового исследования. Он оказался положительным, мужчину сразу поместили в стационар инфекционной больницы. Лаборатория научного центра «Вектор» сегодня подтвердила диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом в Новосибирской области к настоящему моменту зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19. Две пациентки выздоровели, — сообщил оперштаб.
Вчера жену и взрослую дочь мужчины, которые входят в близкий круг контактов, обследовали врачи. У обеих выявлены симптомы ОРВИ. Их тоже госпитализировали в инфекционную больницу.
— Взятые у них пробы направлены в научный центр «Вектор». Список пассажиров рейса 2505 авиакомпания передала МВД. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медработники в настоящее время устанавливают их адреса, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.
Если вы знаете заболевшего коронавирусом или знакомы с теми, кто ранее заболел и выздоровел, то свяжитесь с медицинским обозревателем Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону 8 961-845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram). . Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.
Ранее министр здравоохранения Новосибирской области говорил о том, что прирост заболеваемости в регионе говорит о сознательности горожан.
НГС рассказывал, что делают с пациентами с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице. Один новосибирец описал свою поездку туда на машине скорой помощи.