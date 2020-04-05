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Десять дней в транзитной зоне: граждане Киргизии рассказали, как их держат в Толмачево

Им не ставят в паспорт штамп о прибытии в Новосибирск — официально они ещё летят из Въетнама

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Жители Киргизии не могут покинуть транзитную зону Толмачево

Жители Киргизии не могут покинуть транзитную зону Толмачево

Трое жителей Киргизии уже десять дней находятся в транзитной зоне аэропорта Толмачево — они приехали рейсом S7 5784 Камрань — Новосибирск.

— Это был транзитный перелётный рейс. Мы должны были 22 часа переждать здесь, а на следующий день, 27 марта, вылетать в Бишкек, — рассказала корреспонденту НГС жительница Киргизии Эльвира. — Когда мы прилетели, нас сразу провели в санитарную зону, мы здесь и находимся до сих пор. И 27 числа утром мы увидели на табло, что наш рейс отменили. С этих дат мы и сидим.

Женщина пояснила, что изначально их было шестеро. Несколько дней назад у одного из соотечественников поднялась температура, и его забрали в инфекционную больницу. Сегодня в больницу с признаками ОРВИ забрали ещё двоих — теперь в транзитной зоне Толмачёво находятся трое жителей Киргизии.

— Вообще у нас в паспортах нет даже штампа о влете в Толмачево. То есть по документам мы еще летим из Вьетнама, — подчёркивает Эльвира. — Мне непонятно, на основании каких законов нас, иностранных граждан, десять дней держат в транзитной зоне? Мы не сидим, делаем все, что в наших силах. Через родственников в Бишкеке мы выходили на связь с Министерством иностранных дел в Бишкеке. Я сама лично связывалась с горячей линией МИД в Кыргызстане. Там говорят, что вопрос решается, рассматривается, подождите, войдите в положение. А в наше положение никто входить не хочет.

В пресс-службе Толмачёво пояснили, что не могут прокомментировать ситуацию с гражданами Киргизии.

— В связи с приостановлением регулярных рейсов данные граждане не смогли выехать домой, — рассказал корреспонденту НГС генконсул Кыргызстана в Новосибирске Мээримбек Апышев. — Сейчас они размещены в гостиницах города Новосибирска, организовано питание.

Однако Эльвира утверждает, что пока ничего не изменилось — она вместе с соотечественниками по-прежнему находится в транзитной зоне Толмачёво.

Ранее НГС писали о том, что застрявшие в аэропорту жители Киргизии объявили голодовку.

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Киргизияаэропорт Толмачево
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