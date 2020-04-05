Десять дней в транзитной зоне: граждане Киргизии рассказали, как их держат в Толмачево

Трое жителей Киргизии уже десять дней находятся в транзитной зоне аэропорта Толмачево — они приехали рейсом S7 5784 Камрань — Новосибирск.
— Это был транзитный перелётный рейс. Мы должны были 22 часа переждать здесь, а на следующий день, 27 марта, вылетать в Бишкек, — рассказала корреспонденту НГС жительница Киргизии Эльвира. — Когда мы прилетели, нас сразу провели в санитарную зону, мы здесь и находимся до сих пор. И 27 числа утром мы увидели на табло, что наш рейс отменили. С этих дат мы и сидим.
Женщина пояснила, что изначально их было шестеро. Несколько дней назад у одного из соотечественников поднялась температура, и его забрали в инфекционную больницу. Сегодня в больницу с признаками ОРВИ забрали ещё двоих — теперь в транзитной зоне Толмачёво находятся трое жителей Киргизии.
— Вообще у нас в паспортах нет даже штампа о влете в Толмачево. То есть по документам мы еще летим из Вьетнама, — подчёркивает Эльвира. — Мне непонятно, на основании каких законов нас, иностранных граждан, десять дней держат в транзитной зоне? Мы не сидим, делаем все, что в наших силах. Через родственников в Бишкеке мы выходили на связь с Министерством иностранных дел в Бишкеке. Я сама лично связывалась с горячей линией МИД в Кыргызстане. Там говорят, что вопрос решается, рассматривается, подождите, войдите в положение. А в наше положение никто входить не хочет.
В пресс-службе Толмачёво пояснили, что не могут прокомментировать ситуацию с гражданами Киргизии.
— В связи с приостановлением регулярных рейсов данные граждане не смогли выехать домой, — рассказал корреспонденту НГС генконсул Кыргызстана в Новосибирске Мээримбек Апышев. — Сейчас они размещены в гостиницах города Новосибирска, организовано питание.
Однако Эльвира утверждает, что пока ничего не изменилось — она вместе с соотечественниками по-прежнему находится в транзитной зоне Толмачёво.
Ранее НГС писали о том, что застрявшие в аэропорту жители Киргизии объявили голодовку.