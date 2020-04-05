Десять дней в транзитной зоне: граждане Киргизии рассказали, как их держат в Толмачево

Женщина пояснила, что изначально их было шестеро. Несколько дней назад у одного из соотечественников поднялась температура, и его забрали в инфекционную больницу. Сегодня в больницу с признаками ОРВИ забрали ещё двоих — теперь в транзитной зоне Толмачёво находятся трое жителей Киргизии.

— Вообще у нас в паспортах нет даже штампа о влете в Толмачево. То есть по документам мы еще летим из Вьетнама, — подчёркивает Эльвира. — Мне непонятно, на основании каких законов нас, иностранных граждан, десять дней держат в транзитной зоне? Мы не сидим, делаем все, что в наших силах. Через родственников в Бишкеке мы выходили на связь с Министерством иностранных дел в Бишкеке. Я сама лично связывалась с горячей линией МИД в Кыргызстане. Там говорят, что вопрос решается, рассматривается, подождите, войдите в положение. А в наше положение никто входить не хочет.

В пресс-службе Толмачёво пояснили, что не могут прокомментировать ситуацию с гражданами Киргизии.

— В связи с приостановлением регулярных рейсов данные граждане не смогли выехать домой, — рассказал корреспонденту НГС генконсул Кыргызстана в Новосибирске Мээримбек Апышев. — Сейчас они размещены в гостиницах города Новосибирска, организовано питание.