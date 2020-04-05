В Октябрьском районе Новосибирска продавщица магазина «Ярче» догнала покупателя, который вынес из магазина бутылку водки — женщина отобрала у мужчины товар и вернула его в магазин.



— Я уже выходил из магазина, как услышал крик продавщицы: «Он ушёл, с водкой». Женщина пролетела мимо, выскочила на улицу, вдогонку, я вышел за ней, — рассказал корреспонденту НГС очевидец Виктор. — На остановке «Зорька» увидел, как продавщица догнала мужчину, трезвого, нормально одетого. Она налетела на него с криком «Отдай», он молча протянул ей бутылку, она также молча развернулась и прошла назад в магазин.