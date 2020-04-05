Семья туристов из Красноярска, прилетевшая рейсом Бангкок-Новосибирск, устроила голодовку в новосибирском обсерваторе, передают наши коллеги из НГС.24. Молодые люди недовольна условиями пребывания.

Жительницу Красноярска Алёну поместили в новосибирский центр социальной помощи «Заря» вместе с мужем и двумя детьми - они возвращались из Таиланда через Новосибирск.

— Мы объявили голодовку. Еду даем только детям. Хотим быть услышанными властями — невыносимо находиться в таких условиях 14 дней. К нам подходит лишь персонал, который приносит еду и измеряет температуру. Каких-то вышестоящих лиц мы не видим. Выходить за пределы комнаты нам запрещено. Мы попросили донести до руководства, что будем голодать, — рассказывает Алёна.

