Семья туристов из Красноярска, прилетевшая рейсом Бангкок-Новосибирск, устроила голодовку в новосибирском обсерваторе, передают наши коллеги из НГС.24. Молодые люди недовольна условиями пребывания.
Жительницу Красноярска Алёну поместили в новосибирский центр социальной помощи «Заря» вместе с мужем и двумя детьми - они возвращались из Таиланда через Новосибирск.
— Мы объявили голодовку. Еду даем только детям. Хотим быть услышанными властями — невыносимо находиться в таких условиях 14 дней. К нам подходит лишь персонал, который приносит еду и измеряет температуру. Каких-то вышестоящих лиц мы не видим. Выходить за пределы комнаты нам запрещено. Мы попросили донести до руководства, что будем голодать, — рассказывает Алёна.
Она рассказала, что их плохо кормят, комнаты грязные. Девушка признается, что все есть — вода, кровать, унитаз, но вместе с этим — обшарпанные плинтуса, пустые щи в качестве обеда и неудобный поддон вместо душа. Алена согласна на обсервацию, но не в таких условиях. К тому же, у нее годовалый ребенок — по ее мнению, пребывание в таком месте может быть для него опасно.
Всех пассажиров первого рейса Бангкок-Новосибирск, приземлившегося в город 1 апреля, сразу из аэропорта направиляли в обсерваторы — таким было решение главного санитарного врача России. Обсерваторы организовали на базе санаториев «Обские зори» и «Лунный камень», территорию охраняли силовики, а прилетевшим нельзя было видеться с родственниками. Постояльцы жаловались на плохие условия и жесткую охрану.
Также планировали поступить и с пассажирами рейса из Таиланда, которые прилетели 2 апреля, но в итоге их из аэропорта на автобусах развезли по домам. Но оказалось, что новосибирский Роспотребнадзор договорился с руководством в Москве о том, что туристы могли находиться на самоизоляции дома.
В субботу, 4 апреля, из обсерваторов начали выпускать пассажиров первого рейса Бангкок-Новосибирск, но только тех, кто живет в Новосибирске. Люди из других регионов продолжают находится в санатории на карантине — загвоздка в том, что им должны организовать доставку до мест жительства с охраной.