«Стерильный шиномонтаж»: как меняется Новосибирск из-за карантина (онлайн)

Семья туристов из Красноярска, прилетевшая рейсом Бангкок-Новосибирск, устроила голодовку в новосибирском обсерваторе. Они утверждают, что их плохо кормят и комнаты грязные. Читайте подробности.
Видимо, кто-то не зря покупал много гречки — на завтрак нужна.
Любите ли вы гречку?
В доме по адресу Зорге, 68а жители подъезда запустили свой флешмоб — начали делать ремонт в подъезде, не дождавшись, пока дойдёт очередь до капитального ремонта. Начали с верхних этажей и к ним уже подключаются соседи снизу, говорит читательница Евгения.
Жители подъезда говорят, что изначально капитальный ремонт в графике был запланирован на 2026 год, а теперь его перенесли куда-то после 2030.
— Соседи — молодцы! Решили сделать ремонт во время изоляции. Мы подключимся к их флешмобу и тоже покрасим стены на своём этаже, — говорит читательница Марина.
Читательница Анна считает, что в связи с коронавирусом в городе повысится уровень преступности.
— Недавно ходила в магазин Fixprice — на кассе обнаружила, что мой рюкзак открыт. Что там воры искали? Наверное? деньги или телефон.
О том, какие схемы уже придумали мошенники мы написали здесь.
Сегодня имениники празднуют день рождения дома, на карантине. Если у вас тоже день рождения в апреле, напишите нам, как планируете его отмечать.
Мы уже собрали 9 историй сибиряков — как они изощряются, чтобы отметить свой день рождения.
Новосибирцы уже начали выходить на улицу и выставлять солнечные фотографии.
Врачи и раньше ходили в медицинских масках, а сейчас их фотографии становятся особо актуальными.
Сейчас самыми распространёнными словами стали те, которые связаны с коронавирусом. Возле «Ленты» на Большевистской даже появился «стерильный шиномонтаж».
Если вы заметили что-то подобное, присылайте нам в редакцию. И пишите, какие словосочетания и слова вам запомнились среди тех, которые связаны с тем-что-уже-нельзя-называть.
Читатель Андрей недоволен тем, что сообщения от МЧС приходят даже ночью, по его словам:
— СМС от МЧС в три часа ночи, это нормально? Жаль, что отправитель не принимает ответы на сообщения: прям было, что сказать.
Как часто вам приходят подобные сообщения от МЧС?
Театр «Красный факел» провёл прямой эфир в Instagram: он доступен в течение суток, поэтому можете успеть посмотреть.
Пишите нам, какими онлайн-ресурсами во время самоизоляции стали пользоваться вы, что смотрите, чем интересуетесь. Может, кто-то решил поменять профессию пока есть время или освоить дело, на которое раньше не хватало времени?
В комментариях к этой трансляции один читатель обратился к горожанам, чтобы они начали выбрасывать мусор из подъездов.
Вас беспокоит такая проблема?
Пока, по информации за 4 апреля, в мире зарегистрировано 1 миллион 99 тысяч 705 подтверждённых случаев. По данным Роспотребнадзора, прирост за сутки был 8,4%. В Новосибирской области по-прежнему остаётся 10 пациентов с коронавирусной инфекцией: среди них — две пациентки, которых уже выписали из больницы.
В эту субботу, 4 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о продлении самоизоляции в регионе до 30 апреля. В этом документе — два нововведения: рекомендации заменены запретами и утверждена форма справки для жителей, которые могут ходить на работу.
Вы уже сделали себе такую справку?
— Самоварим самовар на изолированной даче, — пишет читатель Андрей.
Вчера в Новосибирске двое мужчин весь вечер раздавали и продавали за символическую сумму ящики с помидорами на Красном проспекте. Для чего они это делали, выясняла наш корреспондент Александра Трофименко.
Новосибирский блогер Станислав Ражев разместил на своём канале видео города с высоты птичьего полёта. По его наблюдениям, улицы стали пустыми. Присылайте нам свои фотографии Новосибирска.
Некоторые новосибирцы хотят погулять в одиночестве на берегу Обского моря, но, как оказывается, таких желающих достаточно.