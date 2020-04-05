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«Стерильный шиномонтаж»: как меняется Новосибирск из-за карантина (онлайн)

Увидели что-то интересное? Присылайте нам

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В это воскресенье, 5 апреля, мы продолжаем вести онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске, стране и мире. Здесь вы найдете все самые важные новости, а также узнаете, чем занимаются новосибирцы на самоизоляции.

Расскажите, как вы провели субботу и какие планы на это воскресенье? Губернатор Новосибирской области Андрей Травников решил под ответственность руководителей вывести с завтрашнего дня на работу промышленные предприятия и строительные компании. Вы пойдёте 6 апреля на работу или будете отдыхать?

Ведущая сегодняшней трансляции — Мария Тищенко. Доброе утро всем!

Вы сегодня находитесь дома и отдыхаете? Или работаете, как наша Мария?

Вы сегодня находитесь дома и отдыхаете? Или работаете, как наша Мария?

Как меняется город, сколько людей ходит по улицам и как вас удивляют цены на средства защиты — рассказывайте НГС, присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 961 845–55–78, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Мария Тищенко

Семья туристов из Красноярска, прилетевшая рейсом Бангкок-Новосибирск, устроила голодовку в новосибирском обсерваторе. Они утверждают, что их плохо кормят и комнаты грязные. Читайте подробности.

Мария Тищенко

Видимо, кто-то не зря покупал много гречки — на завтрак нужна.

Любите ли вы гречку?

    Мария Тищенко

    В доме по адресу Зорге, 68а жители подъезда запустили свой флешмоб — начали делать ремонт в подъезде, не дождавшись, пока дойдёт очередь до капитального ремонта. Начали с верхних этажей и к ним уже подключаются соседи снизу, говорит читательница Евгения.

    Жители подъезда говорят, что изначально капитальный ремонт в графике был запланирован на 2026 год, а теперь его перенесли куда-то после 2030.

    Обшарпанный первый этаж подъезда

    Обшарпанный первый этаж подъезда

    — Соседи — молодцы! Решили сделать ремонт во время изоляции. Мы подключимся к их флешмобу и тоже покрасим стены на своём этаже, — говорит читательница Марина.

    Так выглядят изрисованные стены

    Так выглядят изрисованные стены

    Жители подъезда говорят, что запланированный капитальный ремонт перенесли

    Жители подъезда говорят, что запланированный капитальный ремонт перенесли

    Так выглядит площадка с почтовыми ящиками

    Так выглядит площадка с почтовыми ящиками

    Рабочий процесс

    Рабочий процесс

    И первые результаты

    И первые результаты

    Блестящая свежая краска

    Блестящая свежая краска

    Мария Тищенко

    Читательница Анна считает, что в связи с коронавирусом в городе повысится уровень преступности.

    — Недавно ходила в магазин Fixprice — на кассе обнаружила, что мой рюкзак открыт. Что там воры искали? Наверное? деньги или телефон.

    О том, какие схемы уже придумали мошенники мы написали здесь.

    Мария Тищенко

    Сегодня имениники празднуют день рождения дома, на карантине. Если у вас тоже день рождения в апреле, напишите нам, как планируете его отмечать.

    Мы уже собрали 9 историй сибиряков — как они изощряются, чтобы отметить свой день рождения.

    Мария Тищенко

    Новосибирцы уже начали выходить на улицу и выставлять солнечные фотографии.

    Мария Тищенко

    Врачи и раньше ходили в медицинских масках, а сейчас их фотографии становятся особо актуальными.

    Мария Тищенко

    Сейчас самыми распространёнными словами стали те, которые связаны с коронавирусом. Возле «Ленты» на Большевистской даже появился «стерильный шиномонтаж».

    Как вы думаете, в чём его особенности?

    Как вы думаете, в чём его особенности?

    Если вы заметили что-то подобное, присылайте нам в редакцию. И пишите, какие словосочетания и слова вам запомнились среди тех, которые связаны с тем-что-уже-нельзя-называть.

    Мария Тищенко

    Читатель Андрей недоволен тем, что сообщения от МЧС приходят даже ночью, по его словам:

    — СМС от МЧС в три часа ночи, это нормально? Жаль, что отправитель не принимает ответы на сообщения: прям было, что сказать.

    Как часто вам приходят подобные сообщения от МЧС?

      Мария Тищенко

      Театр «Красный факел» провёл прямой эфир в Instagram: он доступен в течение суток, поэтому можете успеть посмотреть.

      Пишите нам, какими онлайн-ресурсами во время самоизоляции стали пользоваться вы, что смотрите, чем интересуетесь. Может, кто-то решил поменять профессию пока есть время или освоить дело, на которое раньше не хватало времени?

      Мария Тищенко

      В комментариях к этой трансляции один читатель обратился к горожанам, чтобы они начали выбрасывать мусор из подъездов.

      Вас беспокоит такая проблема?

        Мария Тищенко

        Пока, по информации за 4 апреля, в мире зарегистрировано 1 миллион 99 тысяч 705 подтверждённых случаев. По данным Роспотребнадзора, прирост за сутки был 8,4%. В Новосибирской области по-прежнему остаётся 10 пациентов с коронавирусной инфекцией: среди них — две пациентки, которых уже выписали из больницы.

        Мария Тищенко

        В эту субботу, 4 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о продлении самоизоляции в регионе до 30 апреля. В этом документе — два нововведения: рекомендации заменены запретами и утверждена форма справки для жителей, которые могут ходить на работу.

        Вы уже сделали себе такую справку?

          Мария Тищенко

          — Самоварим самовар на изолированной даче, — пишет читатель Андрей.

          На фотографии сын Андрея — Артём. Где-то рядом супруга Мария, пишет Андрей&nbsp;

          На фотографии сын Андрея — Артём. Где-то рядом супруга Мария, пишет Андрей 

          Мария Тищенко

          Вчера в Новосибирске двое мужчин весь вечер раздавали и продавали за символическую сумму ящики с помидорами на Красном проспекте. Для чего они это делали, выясняла наш корреспондент Александра Трофименко.

          Мария Тищенко

          Новосибирский блогер Станислав Ражев разместил на своём канале видео города с высоты птичьего полёта. По его наблюдениям, улицы стали пустыми. Присылайте нам свои фотографии Новосибирска.

          Мария Тищенко

          Некоторые новосибирцы хотят погулять в одиночестве на берегу Обского моря, но, как оказывается, таких желающих достаточно.

          Практически вся парковка занята

          Практически вся парковка занята

          Новосибирцы приезжают на берег семьями

          Новосибирцы приезжают на берег семьями

          Дети играют, а взрослые, похоже, наслаждаются свежим воздухом

          Дети играют, а взрослые, похоже, наслаждаются свежим воздухом

          Небо уже по-весеннему голубое

          Небо уже по-весеннему голубое

          Дистанцирование друг от друга люди в принципе соблюдают, если речь не идёт о парах, семьях, которые пришли вместе

          Дистанцирование друг от друга люди в принципе соблюдают, если речь не идёт о парах, семьях, которые пришли вместе

          Среди большого количества снега кое-где всё же виден песок

          Среди большого количества снега кое-где всё же виден песок

          Мария Тищенко

          Как вы хотите провести сегодняшний день?

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            коронавирус в НовосибирскекоронавирусНовосибирсквсеобщая самоизоляция
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