«Стерильный шиномонтаж»: как меняется Новосибирск из-за карантина (онлайн)

В это воскресенье, 5 апреля, мы продолжаем вести онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске, стране и мире. Здесь вы найдете все самые важные новости, а также узнаете, чем занимаются новосибирцы на самоизоляции.

Расскажите, как вы провели субботу и какие планы на это воскресенье? Губернатор Новосибирской области Андрей Травников решил под ответственность руководителей вывести с завтрашнего дня на работу промышленные предприятия и строительные компании. Вы пойдёте 6 апреля на работу или будете отдыхать?



Ведущая сегодняшней трансляции — Мария Тищенко. Доброе утро всем!