В поселке Елатьма под Рязанью 32-летний мужчина застрелил из карабина «Вепрь» пятерых человек. Погибли 22-летняя девушка и четверо мужчин в возрасте от 24 лет до 31 года.
По данным Telegram-канала Mash, произошло всё в подъезде трехэтажного жилого дома. Троих, в том числе девушку, рязанец Антон Ф. застрелил в подъезде, а потом погнался за двумя мужчинами, после убил и их. По одним данным, двоих человек Антон застрелил на улице, по другим — в квартире.
А начался конфликт, по предварительным данным, из-за шума в подъезде в позднее время.
Информацию о произошедшем со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтверждает и ТАСС. После массового убийства стрелок скрылся, задержали его только через два часа.
— Инцидент произошел в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области. Мужчина открыл огонь по соседям в трехэтажном доме, в результате чего пятеро из них погибли. В настоящее время он задержан полицейскими, — передает ТАСС.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.