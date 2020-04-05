В поселке Елатьма под Рязанью 32-летний мужчина застрелил из карабина «Вепрь» пятерых человек. Погибли 22-летняя девушка и четверо мужчин в возрасте от 24 лет до 31 года.



По данным Telegram-канала Mash, произошло всё в подъезде трехэтажного жилого дома. Троих, в том числе девушку, рязанец Антон Ф. застрелил в подъезде, а потом погнался за двумя мужчинами, после убил и их. По одним данным, двоих человек Антон застрелил на улице, по другим — в квартире.

А начался конфликт, по предварительным данным, из-за шума в подъезде в позднее время.