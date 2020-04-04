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Подборка главных новостей о коронавирусе за прошедшие сутки

Подборка главных новостей о коронавирусе за прошедшие сутки

В субботу, 4 апреля, в Новосибирской области не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, сейчас в регионе десять пациентов с подтвержденным диагнозом. Двоих пациентов уже выписали.

Рассказываем, что ещё произошло в Новосибирске и мире за прошедшие сутки:

  • несколько новосибирских компаний попали в список предприятий, которым пообещали поддержку от коронавируса. Правда, их всего пять;
  • студенты новосибирских вузов, которые с понедельника начинают учиться удалённо, рассказали, как изменилась их жизнь с введением режима самоизоляции;

НГС продолжает вести онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в стране и мире.

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коронавирус в Новосибирске
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