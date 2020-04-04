В субботу, 4 апреля, в Новосибирской области не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, сейчас в регионе десять пациентов с подтвержденным диагнозом. Двоих пациентов уже выписали.



Рассказываем, что ещё произошло в Новосибирске и мире за прошедшие сутки:



в детскую больницу Новосибирска поступил ещё один ребёнок с симптомами ОРВИ. Недавно он вернулся из Дубая. Всего под наблюдением врачей сейчас остаётся 20 детей;

во многих странах сейчас очень тяжёлая ситуация из-за распространения коронавируса. Рассказываем о том, как там живут люди и какие меры применяют власти, чтобы жители продолжали сидеть по домам;

каникулы в России продлили на месяц. Новосибирские бизнесмены рассказали, как относятся к указу президента и как они планируют пережить этот апрель;

несколько новосибирских компаний попали в список предприятий, которым пообещали поддержку от коронавируса. Правда, их всего пять;

опубликовали постановление губернатора о том, кому можно работать с понедельника. И да, режим самоизоляции в регионе официально продлили до 30 апреля;

сотрудники МЧС провели дезинфекцию на новосибирском автовокзале. Показываем, как это было;

студенты новосибирских вузов, которые с понедельника начинают учиться удалённо, рассказали, как изменилась их жизнь с введением режима самоизоляции;

в России 582 человека за сутки заразились коронавирусом. Девять пациентов скончались;

показываем, как выглядит справка для работающих жителей Новосибирской области. У нас её даже можно скачать;

из-за запрета авиасообщения с Россией несколько новосибирских туристов застряли в Таиланде. Они не знают, как теперь вернуться домой;

некоторых пассажиров рейса из Бангкока стали отправлять на карантин по домам. Мы поговорили с одним из них;