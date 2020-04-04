В субботу, 4 апреля, в Новосибирской области не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, сейчас в регионе десять пациентов с подтвержденным диагнозом. Двоих пациентов уже выписали.
Рассказываем, что ещё произошло в Новосибирске и мире за прошедшие сутки:
- в детскую больницу Новосибирска поступил ещё один ребёнок с симптомами ОРВИ. Недавно он вернулся из Дубая. Всего под наблюдением врачей сейчас остаётся 20 детей;
- во многих странах сейчас очень тяжёлая ситуация из-за распространения коронавируса. Рассказываем о том, как там живут люди и какие меры применяют власти, чтобы жители продолжали сидеть по домам;
- каникулы в России продлили на месяц. Новосибирские бизнесмены рассказали, как относятся к указу президента и как они планируют пережить этот апрель;
- несколько новосибирских компаний попали в список предприятий, которым пообещали поддержку от коронавируса. Правда, их всего пять;
- опубликовали постановление губернатора о том, кому можно работать с понедельника. И да, режим самоизоляции в регионе официально продлили до 30 апреля;
- сотрудники МЧС провели дезинфекцию на новосибирском автовокзале. Показываем, как это было;
- студенты новосибирских вузов, которые с понедельника начинают учиться удалённо, рассказали, как изменилась их жизнь с введением режима самоизоляции;
- в России 582 человека за сутки заразились коронавирусом. Девять пациентов скончались;
- показываем, как выглядит справка для работающих жителей Новосибирской области. У нас её даже можно скачать;
- из-за запрета авиасообщения с Россией несколько новосибирских туристов застряли в Таиланде. Они не знают, как теперь вернуться домой;
- некоторых пассажиров рейса из Бангкока стали отправлять на карантин по домам. Мы поговорили с одним из них;
- два неизвестных мужчина решили раздавать помидоры недалеко от центра города. Наш корреспондент съездила туда, чтобы узнать, зачем им это нужно. Правда, затем ей пришлось спасаться на такси.
НГС продолжает вести онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в стране и мире.