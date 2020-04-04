«Я не спекулянт»: корреспондент НГС отправилась за бесплатными помидорами — спасаться пришлось на такси

— Я просто за свои собственные деньги, за солярку поехал, закинул сюда, и всё.

— Вы продаёте овощи?

— Нет. Девушка, вы корреспондент. Я не хочу общаться с корреспондентами. Девушка, мне вот надо оправдать солярку, у меня есть возможность, я взял. Я не спекулянт. Я ничего не сделал такого.



— Вы грузоперевозками занимаетесь?



— Как бы нет.



— Я просто пытаюсь понять, как эта история началась…



— Да не надо вам понимать, девушка. Я вам ничего не расскажу, я вам честно говорю. Есть возможность, я для народа.

Помидоры мне не продали — впихнули два ящика просто так, хотя я и пыталась сунуть им деньги.

— Просто, пожалуйста, уйдите, женщина, — кричал тот, кто отвечал за бесплатные помидоры.

Женщина? Вот уж кому я явно не понравилась.

Пока водитель такси вышел, чтобы тоже прикупить себе два ящика, я решила хотя бы издали снять этих людей на видео.