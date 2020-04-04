4 апреля суббота
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74
Тема дня Как выглядит справка для работающих в карантин
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 1/10
usd 77.73
eur 85.74

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе

«Я не спекулянт»: корреспондент НГС отправилась за бесплатными помидорами — спасаться пришлось на такси

Двое мужчин весь вечер раздавали и продавали за символическую сумму эти овощи на Красном проспекте

11 395
85 Обсудить

Поделиться

«Газель» была полностью заполнена ящиками с помидорами

«Газель» была полностью заполнена ящиками с помидорами

Вечером в субботу, 4 апреля, на Красном проспекте в Новосибирске, неподалеку от продуктового киоска, двое мужчин поставили «Газель», доверху забитую помидорами, и принялись раздавать их прохожим. Корреспондент НГС Александра Трофименко побывала на месте и попыталась узнать, кто они такие и зачем это сделали.

50 рублей — два ящика

Сотрудники маленького киоска с надписью «Продукты» около дома по адресу Красный проспект, 102/3, наверное, ещё никогда не видели подобного ажиотажа, как в этот вечер, когда двое мужчин поставили рядом свою «Газель» и начали раздавать помидоры.

— Мужчина помидоры бесплатно ящиками раздает. Сказал, что уже третью машину, — мол, малому бизнесу хана, а людям есть надо, — сообщила в редакцию НГС читательница.

Информация о помидорах быстро разлетелась по соседним домам — когда я подъезжала к месту, там толпились люди.

Люди с удовольствием брали помидоры за «копейки»

Люди с удовольствием брали помидоры за «копейки»

Вокруг грузовика в коробках стояли два вида помидоров: бесплатные (с плесенью, слегка прогнившие, но если поискать, то выбрать можно) и платные (50 рублей за два полных ящика). В кузове стоял продавец с бородой, который отвечал за платные помидоры. Внизу в роли зазывалы — его напарник.

Почти каждый прохожий останавливался, чтобы посмотреть и понять, что здесь вообще происходит. А услышав копеечную цену за два ящика, большинство отдавали деньги и радостно уходили. Как мало всё-таки людям нужно для счастья.

«Есть возможность, я для народа»

Я тоже попыталась пообщаться с мужчинами, чтобы понять, кто они такие, почему раздают помидоры за символическую цену и вообще — откуда у них столько этих овощей? Но выяснилось, что разговаривать с прессой они не собираются.

— Я просто за свои собственные деньги, за солярку поехал, закинул сюда, и всё.

— Вы продаёте овощи?

— Нет. Девушка, вы корреспондент. Я не хочу общаться с корреспондентами. Девушка, мне вот надо оправдать солярку, у меня есть возможность, я взял. Я не спекулянт. Я ничего не сделал такого.

— Вы грузоперевозками занимаетесь?

— Как бы нет.

— Я просто пытаюсь понять, как эта история началась…

— Да не надо вам понимать, девушка. Я вам ничего не расскажу, я вам честно говорю. Есть возможность, я для народа.

Помидоры мне не продали — впихнули два ящика просто так, хотя я и пыталась сунуть им деньги.

— Просто, пожалуйста, уйдите, женщина, — кричал тот, кто отвечал за бесплатные помидоры.

Женщина? Вот уж кому я явно не понравилась.

Пока водитель такси вышел, чтобы тоже прикупить себе два ящика, я решила хотя бы издали снять этих людей на видео.

Когда таксист вернулся, один из раздающих помидоры увидел мою съемку, и в ход пошли угрозы:

— Эй, родная, слышь! Мы же договорились! Я же сейчас к тебе подойду!

— Дави на газ, — заорала я водителю.

Шины завизжали, машина рванула — кажется, так киношно я не уезжала ни с одного редакционного задания.

Когда мы оторвались на приличное расстояние, таксист предположил, что могло послужить причиной такой «щедрости»:

— Они просто закупили эти помидоры на Хилокском за копейки, а сюда перепродавать привезли. Там овощи в таком состоянии могут вообще бесплатно отдать. А здесь они просто какую-то копейку решили поиметь.

Два ящика помидоров доставлены в редакцию

Два ящика помидоров доставлены в редакцию

Оцените сами

Оцените сами

Кстати, при детальном рассмотрении выяснилось, что далеко не все помидоры хорошего качества. Часть из них подгнила и покрылась плесенью. Но за такие деньги (а в нашем случае так вообще бесплатно) найти удачные можно.

В четверг, 2 апреля, Владимир Путин объявил о продлении каникул до конца апреля. Новосибирские бизнесмены рассказали о своём отношении к указу и о том, как они планируют работать весь этот месяц.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ14
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

раздачакоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (85)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!