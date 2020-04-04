«Я не спекулянт»: корреспондент НГС отправилась за бесплатными помидорами — спасаться пришлось на такси

Вечером в субботу, 4 апреля, на Красном проспекте в Новосибирске, неподалеку от продуктового киоска, двое мужчин поставили «Газель», доверху забитую помидорами, и принялись раздавать их прохожим. Корреспондент НГС Александра Трофименко побывала на месте и попыталась узнать, кто они такие и зачем это сделали.
50 рублей — два ящика
Сотрудники маленького киоска с надписью «Продукты» около дома по адресу Красный проспект, 102/3, наверное, ещё никогда не видели подобного ажиотажа, как в этот вечер, когда двое мужчин поставили рядом свою «Газель» и начали раздавать помидоры.
— Мужчина помидоры бесплатно ящиками раздает. Сказал, что уже третью машину, — мол, малому бизнесу хана, а людям есть надо, — сообщила в редакцию НГС читательница.
Информация о помидорах быстро разлетелась по соседним домам — когда я подъезжала к месту, там толпились люди.
Вокруг грузовика в коробках стояли два вида помидоров: бесплатные (с плесенью, слегка прогнившие, но если поискать, то выбрать можно) и платные (
Почти каждый прохожий останавливался, чтобы посмотреть и понять, что здесь вообще происходит. А услышав копеечную цену за два ящика, большинство отдавали деньги и радостно уходили. Как мало всё-таки людям нужно для счастья.
«Есть возможность, я для народа»
Я тоже попыталась пообщаться с мужчинами, чтобы понять, кто они такие, почему раздают помидоры за символическую цену и вообще — откуда у них столько этих овощей? Но выяснилось, что разговаривать с прессой они не собираются.
— Я просто за свои собственные деньги, за солярку поехал, закинул сюда, и всё.
— Вы продаёте овощи?
— Нет. Девушка, вы корреспондент. Я не хочу общаться с корреспондентами. Девушка, мне вот надо оправдать солярку, у меня есть возможность, я взял. Я не спекулянт. Я ничего не сделал такого.
— Вы грузоперевозками занимаетесь?
— Как бы нет.
— Я просто пытаюсь понять, как эта история началась…
— Да не надо вам понимать, девушка. Я вам ничего не расскажу, я вам честно говорю. Есть возможность, я для народа.
Помидоры мне не продали — впихнули два ящика просто так, хотя я и пыталась сунуть им деньги.
— Просто, пожалуйста, уйдите, женщина, — кричал тот, кто отвечал за бесплатные помидоры.
Женщина? Вот уж кому я явно не понравилась.
Пока водитель такси вышел, чтобы тоже прикупить себе два ящика, я решила хотя бы издали снять этих людей на видео.
Когда таксист вернулся, один из раздающих помидоры увидел мою съемку, и в ход пошли угрозы:
— Эй, родная, слышь! Мы же договорились! Я же сейчас к тебе подойду!
— Дави на газ, — заорала я водителю.
Шины завизжали, машина рванула — кажется, так киношно я не уезжала ни с одного редакционного задания.
Когда мы оторвались на приличное расстояние, таксист предположил, что могло послужить причиной такой «щедрости»:
— Они просто закупили эти помидоры на Хилокском за копейки, а сюда перепродавать привезли. Там овощи в таком состоянии могут вообще бесплатно отдать. А здесь они просто какую-то копейку решили поиметь.
Кстати, при детальном рассмотрении выяснилось, что далеко не все помидоры хорошего качества. Часть из них подгнила и покрылась плесенью. Но за такие деньги (а в нашем случае так вообще бесплатно) найти удачные можно.
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